Жінка подала позов на свого чоловіка через кота: реакція суддів викликала розпач

Суд у Бенгалуру, Індія, змушений був розглядати дивну справу - жінка подала скаргу проти свого чоловіка. Вона звинувачує його у тому, що він значно більше приділяє уваги коту, а не їй. Крім того, вона зазначила, що чоловік проявляє безглузду жорстокість до неї, а кіт - агресію.

На суді жінка розповіла, що робила чоловіку зауваження щодо його поведінки та казала, що він приділяє коту більше свого часу та уваги, ніж їй самій. Однак усі спроби поговорити закінчувалися сварками та образами.

Також жінка казала чоловікові, що кіт декілька разів нападав на неї, дряпав її, кусав, але чоловік на це все не звертав увагу і відмовився щось робити з котом.

Реакція суддів була для жінки неочікуваною, бо замість захисту вона отримала претензії від суддів, які її взагалі вилаяли.

Суддя М. Нагапрассана зауважив, що в скарзі не було зроблено жодних конкретних тверджень про жорстокість чи домагання.

"Скарга - це розповідь про шлюб і спільне життя, але суть звинувачення грунтується на сварці щодо домашнього кота, який живе в будинку чоловіка. Звинувачення в тому, що чоловік піклується про кота більше, ніж про дружину", - сказав він.

Також суддя додав, що у більшості пунктів скарги розповідається про те, що між чоловіком та дружиною виникають постійні суперечки та образи через кота.

"Справа не у жорстокості чоловіка. Справа у тому, що домашній кіт декілька разів напав та подряпав дружину. Саме такі несерйозні справи сьогодні засмічують систему кримінального правосуддя, і якщо розслідування у цій справі буде дозволено, це добавить ще одну справу до і без того засміченої системи правосуддя", - сказав суддя.

Вислухавши незвичайне клопотання, суд припинив подальше розслідування проти чоловіка та вилаяв жінку за її легковажну скаргу. Також жінці порадила звернутися з чоловіком до сімейного психолога.