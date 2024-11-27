ua en ru
Ср, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Померанський шпіц вилетів з вікна 12 поверху і дивом залишився живим (фото)

Середа 27 листопада 2024 21:20
UA EN RU
Померанський шпіц вилетів з вікна 12 поверху і дивом залишився живим (фото) Пес випав з 12 поверху та дивом вижив (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Родина померанського шпіца Періса пережила буквально моменти жаху, бо їхній улюбленець спочатку зник з квартири на 12 поверсі, а потім з'ясувалося, що він випав з вікна та пробив металевий дах.

Як собаці вдалося вижити після такої неймовірної пригоди, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Oddyty Central.

Власники померанського шпіца Періса з міста Калі у Колумбії пережили день, наповнений жахом. Спочатку вони усвідомили, що їхнього улюбленця немає у квартирі на 12 поверсі будинку. Вони майже цілий день шукали його усюди, а згодом вирішили перевірити вікна.

З'ясувалося, що одно з них було не повністю закрито. Детальний огляд виявив невелику дірку в даху сусіднього будинку, який знаходиться набагато нижче. За допомогою бінокля власники собаки побачили Періса крізь невеликий отвір.

3 поверх, на якому вони побачили нещасного шпіца, був зачинений, тому власники тварини негайно викликали місцеву пожежну службу, щоб врятувати песика. Витягли його живого та здорового, й навіть без жодної подряпини.

Перелякані люди зрозуміли, що Періс вилетів з вікна 12-го поверху, хоч вони завжди тримають їх закритими, пробив діру у металевому даху будинку і чемно чекав унизу, поки його знайдуть.

Тому вони одразу побігли з улюбленцем до ветеринара, бо при такому падінні залишитися без травм було майже неможливо.

Померанський шпіц вилетів з вікна 12 поверху і дивом залишився живим (фото)

Пес вилетів з 12 поверху, пробив дах та дивом вижив (скриншот)

Найбільше збентежило як власників собаки, так і ветеринара, це те, що Періс абсолютно не постраждав. Його повністю обстежили - на наявність зовнішніх або внутрішніх травм, і нічого не знайшли.

Вважається, що металевий дах, крізь який він провалився, і пухнаста шерсть померанського шпіца настільки пом'якшили падіння, що у Періса немає жодної подряпини.

На всякий випадок пес зараз знаходиться під наглядом ветеринара і власників і зараз він виглядає абсолютно здоровим.

Раніше ми писали про те, як пара дивом вижила в Гімалаях, залишившись без одягу та спорядження.

А ще розповідали про те, як чоловіка живцем поховали й він 4 доби провів під землею та вижив.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тварини Історія з життя
NEWS
Зелений стане смарагдовим. Як зміняться світлофори в Україні з 1 травня 2025 року
Зелений стане смарагдовим. Як зміняться світлофори в Україні з 1 травня 2025 року