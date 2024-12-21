Женщина подала иск на своего мужа из-за кота: реакция судей вызвала отчаяние

Суд в Бенгалуру, Индия, вынужден был рассматривать странное дело - женщина подала жалобу против своего мужа. Она обвиняет его в том, что он значительно больше уделяет внимания коту, а не ей. Кроме того, она отметила, что муж проявляет бессмысленную жестокость к ней, а кот - агрессию.

На суде женщина рассказала, что делала мужу замечания относительно его поведения и говорила, что он уделяет коту больше своего времени и внимания, чем ей самой. Однако все попытки поговорить заканчивались ссорами и оскорблениями.

Также женщина говорила мужу, что кот несколько раз нападал на нее, царапал ее, кусал, но мужчина на это все не обращал внимание и отказался что-то делать с котом.

Реакция судей была для женщины неожиданной, потому что вместо защиты она получила претензии от судей, которые ее вообще обругали.

Судья М. Нагапрассана отметил, что в жалобе не было сделано никаких конкретных утверждений о жестокости или домогательствах.

"Жалоба - это рассказ о браке и совместной жизни, но суть обвинения основывается на ссоре относительно домашнего кота, который живет в доме мужа. Обвинение в том, что муж заботится о коте больше, чем о жене", - сказал он.

Также судья добавил, что в большинстве пунктов жалобы рассказывается о том, что между мужем и женой возникают постоянные споры и оскорбления из-за кота.

"Дело не в жестокости мужа. Дело в том, что домашний кот несколько раз напал и поцарапал жену. Именно такие несерьезные дела сегодня засоряют систему уголовного правосудия, и если расследование по этому делу будет разрешено, это добавит еще одно дело к и без того засоренной системе правосудия", - сказал судья.

Выслушав необычное ходатайство, суд прекратил дальнейшее расследование против мужчины и отругал женщину за ее легкомысленную жалобу. Также женщине посоветовала обратиться с мужем к семейному психологу.