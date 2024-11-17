Онук вирішив прибрати старий занедбаний гараж бабусі й знайшов там справжній скарб: що там було

Молодий чоловік на ім'я Ерієгін знайшов у занедбаному гаражі своєї бабусі справжній скарб. Хлопець вирішив допомогти їй розібрати мотлох, який збирався там роками й під горою різноманітних речей він знайшов два колекційних автомобілі 80-х років.

Що це за автомобілі та як вони потрапили до гаражу старенької жінки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Autoevolution.

Здивуванню онука не було меж, коли він знайшов у старому занедбаному гаражі бабусі два суперкари - Lamborghini Countach та Ferrari 308. З'ясувалося, що ці автомобілі простояли там, завалені мотлохом та одягом понад 20 років.

Дідусь хлопця був власником фірми з прокату суперкарів і після банкрутства своєї компанії у 2000-х роках через непомірні витрати на страхування, він більшість авто розпродав, а ці дві - тихенько загнав у свій гараж. Невдовзі дідуся не стало, а машини так й залишилися стояти у гаражі.

Стан легендарних автомобілів не дуже добрий і самостійно пересуватися вони не можуть. А в Lamborghini взагалі немає керма. Ерієгін вирішив машини відреставрувати, бо це цінні колекційні моделі, які коштують сотні тисяч доларів.

Онук знайшов у гаражі бабусі занедбані суперкари (фото: u/eriegin)

Приміром, ціна Lamborghini Countach 1981 року сягає 500 000 доларів. Це версія LP500S із 4,8-літровим V12 на 380 к. с., яка здатна розігнатися до 100 км/год за 5,7 с і розвинути 293 км/год. Таких було всього 321 екземпляр і виробляли їх в Сант-Агата-Болоньезе в Італії.

Ferrari 308 значно дешевший - коштує приблизно 80 000 доларів. Поки рік випуску та версія моделі не встановлені, але відомо, що такі суперкари комплектували 3,0-літровим V8 потужністю від 205 до 255 сил. Ймовірно, що це 308 модель.