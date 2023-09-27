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Жінка під Києвом за 10 хвилин упіймала три величезні риби та показала фото "трофеїв"

Фото: Тетяна Дерев'янко упіймала трьох жерехів (facebook.com/tatyana.derevyanko.9)
Автор: Людмила Жукова

Жінці на Київщині вдалося зловити у водоймі трьох величезних жерехів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Тетяни Дерев'янко у Facebook.

Неймовірний улов Тетяни Дерев'янко

За словами українки, такого улову вона чекала три роки.

"3 роки я на них чекала! Навіть у прилові вони потрапляли всім, крім мене, звичайно, тому що якщо чогось дуже хочеш, то воно відразу ніколи не прийде. І ось за 10 хвилин у мене аж 3 рибини, ще й які!" - написала вона і показала знімки "трофеїв".

Українка зловила трьох величезних жерехів (фото: facebook.com/tatyana.derevyanko.9)

Зазначимо, що жерех - це прісноводна риба сімейства коропових з червоними нижніми плавцями.

У коментарях українці захопилися уловом Тетяни, а вона зазначила, що риба лежить у холодильнику та чекає на копчення.

  • Ой же гарні в Україні жерехи.
  • Найсмачніший балик із жериха.
  • Після війни готовий все бросити і працевлаштуватися до вас гребти на весла, або надувати човен) Ще можу комах з мурахами відганяти).
  • Дуже гарно! Я хотів би порибалити з тобою в майбутньому!

Раніше ми писали, що українка похизувалась уловом, але всі забили на сполох.

До речі, раніше ми писали про те, що на Миколаївщині рибалка впіймав гігантську рибу вагою понад 20 кг.

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рибарибалка