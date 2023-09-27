Жінка під Києвом за 10 хвилин упіймала три величезні риби та показала фото "трофеїв"

Жінці на Київщині вдалося зловити у водоймі трьох величезних жерехів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Тетяни Дерев'янко у Facebook.
За словами українки, такого улову вона чекала три роки.
"3 роки я на них чекала! Навіть у прилові вони потрапляли всім, крім мене, звичайно, тому що якщо чогось дуже хочеш, то воно відразу ніколи не прийде. І ось за 10 хвилин у мене аж 3 рибини, ще й які!" - написала вона і показала знімки "трофеїв".
Зазначимо, що жерех - це прісноводна риба сімейства коропових з червоними нижніми плавцями.
У коментарях українці захопилися уловом Тетяни, а вона зазначила, що риба лежить у холодильнику та чекає на копчення.
Раніше ми писали, що українка похизувалась уловом, але всі забили на сполох.
До речі, раніше ми писали про те, що на Миколаївщині рибалка впіймав гігантську рибу вагою понад 20 кг.