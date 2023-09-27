Жінка під Києвом за 10 хвилин упіймала три величезні риби та показала фото "трофеїв"

Неймовірний улов Тетяни Дерев'янко

За словами українки, такого улову вона чекала три роки.

"3 роки я на них чекала! Навіть у прилові вони потрапляли всім, крім мене, звичайно, тому що якщо чогось дуже хочеш, то воно відразу ніколи не прийде. І ось за 10 хвилин у мене аж 3 рибини, ще й які!" - написала вона і показала знімки "трофеїв".

Українка зловила трьох величезних жерехів (фото: facebook.com/tatyana.derevyanko.9)

Зазначимо, що жерех - це прісноводна риба сімейства коропових з червоними нижніми плавцями.

У коментарях українці захопилися уловом Тетяни, а вона зазначила, що риба лежить у холодильнику та чекає на копчення.