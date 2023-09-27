Женщина под Киевом за 10 минут поймала три огромные рыбы и показала фото "трофеев"

Женщине в Киевской области удалось поймать в водоеме трех огромных жерехов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Татьяны Деревянко в Facebook.
По словам украинки, такого улова она ждала три года.
"3 года я их ждала! Даже в прилове они попадали всем, кроме меня, конечно, потому что если чего очень хочешь, то оно сразу никогда не придет. И вот за 10 минут у меня аж 3 рыбины, еще и какие!" - написала она и показала снимки "трофеев".
Отметим, что жерех - это пресноводная рыба семейства карповых с красноватыми нижними плавниками.
В комментариях украинцы восхитились уловом Татьяны, а она отметила, что рыба лежит в холодильнике и ждет копчения.
Ранее мы писали, что украинка похвасталась уловом, но все забили тревогу.
Кстати, раньше мы писали о том, что в Николаевской области рыбак поймал гигантскую рыбу весом более 20 кг.