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Женщина под Киевом за 10 минут поймала три огромные рыбы и показала фото "трофеев"

Фото: Татьяна Деревянко поймала трех жерехов (facebook.com/tatyana.derevyanko.9)
Автор: Людмила Жукова

Женщине в Киевской области удалось поймать в водоеме трех огромных жерехов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Татьяны Деревянко в Facebook.

Невероятный улов Татьяны Деревянко

По словам украинки, такого улова она ждала три года.

"3 года я их ждала! Даже в прилове они попадали всем, кроме меня, конечно, потому что если чего очень хочешь, то оно сразу никогда не придет. И вот за 10 минут у меня аж 3 рыбины, еще и какие!" - написала она и показала снимки "трофеев".

Украинка поймала трех огромных жерехов (фото: facebook.com/tatyana.derevyanko.9)

Отметим, что жерех - это пресноводная рыба семейства карповых с красноватыми нижними плавниками.

В комментариях украинцы восхитились уловом Татьяны, а она отметила, что рыба лежит в холодильнике и ждет копчения.

  • Ой же ж гарні в Україні жерехи.
  • Самий смачний балик з жеріха.
  • Після війни готовий все бросити і працевлаштуватися до вас гребти на весла, або надувати човен) Ще можу комах з мурахами відганяти).
  • Дуже гарно! Я хотів би порибалити з тобою в майбутньому!

Ранее мы писали, что украинка похвасталась уловом, но все забили тревогу.

Кстати, раньше мы писали о том, что в Николаевской области рыбак поймал гигантскую рыбу весом более 20 кг.

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