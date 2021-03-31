Жесткий локдаун в Киеве: какие заведения не будут работать
Коллаж РБК-Украина: какие заведения будут закрыты во время жесткого локдауна в Киеве
В Киеве с понедельника, 5 апреля, вводится жесткий локдаун. Предварительно он продлиться до 16 апреля, но его могут продлить. Все будет зависеть от эпидемической ситуации в столице.
В связи с этим в городе закрывают школы и детсады, а общественный транспорт будет возить только пассажиров со спецпропусками.
Что еще не будет работать:
- Учреждения культуры - музеи, кинотеатры, библиотеки.
- Заведения торговли, которые продают непродовольственную группу товаров. Их можно будет заказать только онлайн.
- Торгово-развлекательные центры и детско-развлекательные центры. При этом в торговых центрах разрешено работать магазинам, которые продают продукты питания, бытовую химию, зоотовары и цветы. Также могут работать аптеки.
- Продуктовые ярмарки должны прекратить свою работу с 1 апреля.
- Спортивные клубы закрыты еще с 23 марта.
Что будет работать:
- Парикмахерские, но с ограничениями. Чтобы подстричься, жителям Киева необходимо будет записаться к мастеру заранее.
- Почтовые отделения. Они будут работать с соблюдением карантинных требований.
Мы также писали о том, кто сможет ездить по спецпропускам в общественном транспорте и как их получить.
Ранее киевский метрополитен рассказал о работе метро во время жесткого локдауна.