ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Жесткий локдаун в Киеве: какие заведения не будут работать

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 20:19
Жесткий локдаун в Киеве: какие заведения не будут работать Коллаж РБК-Украина: какие заведения будут закрыты во время жесткого локдауна в Киеве
Автор: Роман Мирончук

В Киеве с понедельника, 5 апреля, вводится жесткий локдаун. Предварительно он продлиться до 16 апреля, но его могут продлить. Все будет зависеть от эпидемической ситуации в столице.

В связи с этим в городе закрывают школы и детсады, а общественный транспорт будет возить только пассажиров со спецпропусками.

Что еще не будет работать:

  • Учреждения культуры - музеи, кинотеатры, библиотеки.
  • Заведения торговли, которые продают непродовольственную группу товаров. Их можно будет заказать только онлайн.
  • Торгово-развлекательные центры и детско-развлекательные центры. При этом в торговых центрах разрешено работать магазинам, которые продают продукты питания, бытовую химию, зоотовары и цветы. Также могут работать аптеки.
  • Продуктовые ярмарки должны прекратить свою работу с 1 апреля.
  • Спортивные клубы закрыты еще с 23 марта.

Что будет работать:

  • Парикмахерские, но с ограничениями. Чтобы подстричься, жителям Киева необходимо будет записаться к мастеру заранее.
  • Почтовые отделения. Они будут работать с соблюдением карантинных требований.

Мы также писали о том, кто сможет ездить по спецпропускам в общественном транспорте и как их получить.

Ранее киевский метрополитен рассказал о работе метро во время жесткого локдауна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Киев Локдаун
LITE
Гороскоп на апрель 2021 для Рыб: астролог рассказала, что изменится в вашей жизни
Гороскоп на апрель 2021 для Рыб: астролог рассказала, что изменится в вашей жизни