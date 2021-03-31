ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Жорсткий локдаун у Києві: які заклади не працюватимуть

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 20:19
Жорсткий локдаун у Києві: які заклади не працюватимуть Колаж РБК-Україна: які заклади будуть закриті під час жорсткого локдауну в Києві
Автор: Роман Мирончук

У Києві з понеділка, 5 квітня, запроваджується жорсткий локдаун. Попередньо він триватиме до 16 квітня, але його можуть продовжити. Все буде залежати від епідемічної ситуації в столиці.

У зв'язку з цим у місті закривають школи і дитсадки, а громадський транспорт возитиме лише пасажирів зі спецперепустками.

Що ще не буде працювати:

  • Заклади культури - музеї, кінотеатри, бібліотеки.
  • Заклади торгівлі, які продають непродовольчу групу товарів. Їх можна буде замовити тільки онлайн.
  • Торгово-розважальні центри та дитячо-розважальні центри. При цьому в торгових центрах дозволено працювати магазинам, які продають харчові продукти, побутову хімію, зоотовари та квіти. Також можуть працювати аптеки.
  • Продуктові ярмарки повинні припинити свою роботу з 1 квітня.
  • Спортивні клуби закриті ще з 23 березня.

Що буде працювати:

  • Перукарні, але з обмеженнями. Щоб підстригтися, жителям Києва необхідно буде записатися до майстра заздалегідь.
  • Поштові відділення. Вони будуть працювати з дотриманням карантинних вимог.

Ми також писали про те, хто зможе їздити за спецперепустками в громадському транспорті і як їх отримати.

Раніше київський метрополітен розповів про роботу метро під час жорсткого локдауну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ Локдаун
LITE
Гороскоп на квітень 2021 для Риб: астролог розповіла, що зміниться у вашому житті
Гороскоп на квітень 2021 для Риб: астролог розповіла, що зміниться у вашому житті