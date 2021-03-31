Жорсткий локдаун у Києві: які заклади не працюватимуть
Колаж РБК-Україна: які заклади будуть закриті під час жорсткого локдауну в Києві
У Києві з понеділка, 5 квітня, запроваджується жорсткий локдаун. Попередньо він триватиме до 16 квітня, але його можуть продовжити. Все буде залежати від епідемічної ситуації в столиці.
У зв'язку з цим у місті закривають школи і дитсадки, а громадський транспорт возитиме лише пасажирів зі спецперепустками.
Що ще не буде працювати:
- Заклади культури - музеї, кінотеатри, бібліотеки.
- Заклади торгівлі, які продають непродовольчу групу товарів. Їх можна буде замовити тільки онлайн.
- Торгово-розважальні центри та дитячо-розважальні центри. При цьому в торгових центрах дозволено працювати магазинам, які продають харчові продукти, побутову хімію, зоотовари та квіти. Також можуть працювати аптеки.
- Продуктові ярмарки повинні припинити свою роботу з 1 квітня.
- Спортивні клуби закриті ще з 23 березня.
Що буде працювати:
- Перукарні, але з обмеженнями. Щоб підстригтися, жителям Києва необхідно буде записатися до майстра заздалегідь.
- Поштові відділення. Вони будуть працювати з дотриманням карантинних вимог.
Ми також писали про те, хто зможе їздити за спецперепустками в громадському транспорті і як їх отримати.
Раніше київський метрополітен розповів про роботу метро під час жорсткого локдауну.