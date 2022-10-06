"Жертва любовного трикутника" Софія Каркадим повернулася з Англії до України. Дівчина весь час плаче

Куди поїхала біженка після Британії

Як повідомила українка в інтерв'ю британському виданню, вона повернулася до свого будинку у Коломиї на Івано-Франківщині.

"Моїй країні потрібний мир, і мені теж. Я щаслива бути вдома. Я дуже сумую за Тоні, але я більше не хочу через нього плакати", - сказала Софія.

Після грандіозного скандалу з Тоні Гарнеттом дівчина повернулася до будинку своєї бабусі на заході України. Вона зазначила, що почувається набагато краще в Україні, де може говорити рідною мовою.

Софія Каркадим гуляє рідним містом - Коломиї

Чим зустріла Україна Софію Каркадим

Вона вилетіла з Манчестера у понеділок, і Тоні Гарнетт проводжав її в аеропорту. Після прибуття до Львова Софія дуже злякалася, бо почула повітряну тривогу.

"Я злякалася, коли приїхала до Львова, бо на вокзалі спрацювала тривога. І люди думали, що це може бути якась атака з боку росіян. Я відчуваю, що моя країна перебуває в депресії через війну і все, що відбувається у світі", - додала Каркадим.

Тоні та Софія в аеропорту Манчестера

З вікна автобуса вона побачила похорон українського солдата та зізналася, що почала плакати. За словами біженки, це нагадало їй про те, що відбувається у її рідній країні й українців убивають.

Зі Львова Софія Каркадим поїхала до бабусі до Коломиї. Там вона збирається провести тиждень, а потім поїде до Києва, щоб побачитися з матір'ю та сестрою. Бабуся зустріла її улюбленою стравою – гречкою з м'ясом.

"Тут люди кажуть, що Росія скоро збирається атакувати урядові будівлі в Києві, і моя бабуся боїться моєї поїздки до Києва. Вона каже, що натомість я маю просто зателефонувати мамі. Ситуація тут несприятлива. Люди, які кажуть, що половина України перебуває в безпеці, не мають про це реального уявлення і не можуть бути впевнені. Це небезпечно, і скрізь панує невизначеність", - сказала дівчина.

Кінець стосунків Софії та Тоні

Софія Каркадим і Тоні Гарнетт перебували у стосунках понад 4 місяці. Дівчина приїхала до його будинку, як біженка, і в них швидко закрутився роман. Тоні пішов від дружини та двох дітей і переїхав із Софією в інше місце.

Пара публікувала щасливі фотографії й Тоні заявив, що збирається одружитися з українкою. Проте щастя скінчилося дуже швидко.

Софію двічі заарештовували в орендованому будинку в Бредфорді, у Західному Йоркширі, де вони жили з Тоні. Вперше її затримали після того, як вона в п'яному стані встромила ніж у кухонну стіну.

Вдруге Софію було затримано за порушення заборони - вона приїхала до Тоні додому. Але Гарнетт заявив поліції, що не висуватиме звинувачень і її відпустили.

Софія Каркадим та Тоні Гарнетт у червні 2022 року

Як стверджує Каркадим, вона розлучилася з Тоні теплом і сподівається, що вони зможуть відновити стосунки, коли вона повернеться до Великобританії.

"Я люблю його і щаслива, що все заспокоїлося і ми знову спілкуємося. Він хороша людина. Якби він не дбав про мене, то не відвіз би мене в аеропорт і не подбав би про те, щоб я благополучно сіла в літак", - наголосила Софія.

Українка зазначає, що стосунки – це дуже важка робота. А вони з Тоні були під пильною увагою.

"Справа не тільки в тому, щоб показати своїм друзям, наскільки гарний ваш хлопець. За тим, що люди бачили, ховалося багато. Ми зазнавали громадського засудження та тиску, деяких маніпуляцій з боку його колишньої, і йому не дозволяли бачитися з дітьми або дзвонити їм протягом трьох місяців.

Свої дії Софія виправдовує тим, що пережила сильний стрес. Виявилось, що її ексбойфренд в Україні її бив і навіть зламав їй щелепу. І це разом зі стресом через російське вторгнення сильно вплинуло на неї.

"Після всього того, що сталося в моєму минулому, у мене були деякі симптоми посттравматичного стресу. Мені також було важко звикнути до іншої країни та мови. Все це викликало сварки між нами протягом останнього місяця. Я думаю, що тепер, коли у нас з Тоні є час і простір, щоб подумати про все, можливо, ми зможемо зрозуміти, наскільки ми були важливими один для одного", - пояснила біженка.

Що думає Тоні про стосунки із Софією

Тоні Гарнетт не став коментувати можливість поновлення стосунків із Софією Каркадим. Але назвав себе її другом.

"Я справді не хочу більше нічого говорити про Софію. Можу сказати вам, що я радий, що Софія в безпеці в Україні. Ми все ще друзі. І буде приємно побачити її знову, якщо і коли вона повернеться", - сказав британець.

Зі сторінки Тоні в соціальних мережах зникли всі фотографії з Софією. Варто зазначити, що й українка видалила всі спільні фотографії із коханим.