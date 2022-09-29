"Поводився наче з собакою": українка розповіла про сварку з британцем, який пішов від дружини з дітьми

22-річна українка Софія Каркадим, яку через 4 місяці роману кинув 29-річний британець Тоні Гарнетт після того, як пішов від дружини Лорни з дітьми через 10 днів приїзду гості до їхнього дому, назвала колишнього коханого брехуном, і висловилася про їхню бурхливу сварку.

Історія стосунків Софії та Тоні була широко висвітлена міжнародними ЗМІ. Родина у Бредфорді (Західний Йорк) дала притулок львів'янці у травні в рамках програми спонсорства "Домівки для України". А незабаром Гарнетт зізнався Каркадим у своїх почуттях, які виявилися взаємними, і виїхав із нею до іншої квартири.

Тоні стверджував, що з Лорною в нього вже давно були натягнуті стосунки, і він і так думав їх припинити. Своєю чергою британка стверджувала, що Софія забрала її громадянського чоловіка, називала українку розлучницею.

Тоні та Софія (фото: instagram.com/sonya_dobrvlsk)

Однак пара, що отримала велику увагу папараці, звила собі нове "гніздечко" (Гарнетт винайняв квартиру) і насолоджувалася щастям.

Вони навіть думали одружитися, і Тоні оголосив про плани поїхати до батьків своєї коханої в Україну, щоб попросити благословення на шлюб. Крім того, пара хотіла мати дітей.

Пара будувала райдужні плани на майбутнє (фото: thesun.co.uk)

І ось така ідилія була зруйнована. Наприкінці вересня стало відомо, що Гарнетт вигнав Каркадим із дому і заявив, що між ними все скінчено. За його словами, Софія не вміє пити.

Зокрема, нарікав британець, дівчина напідпитку втрачає над собою контроль і одного разу встромила кухонний ніж у стіну. Тоді Тоні викликав поліцію і ті затримали українку. А сам Гарнетт склав речі дівчини в пакети для сміття, зняв це на фото, і вказав їй на двері.

Тоні Гарнетт зібрав речі Софії Каркадим у пакети для сміття, виганяючи з дому (фото: MailOnline)

Українка зізналася, що справді встромила ніж у стіну, бо була зла через проблеми, що склалися. Вона стверджує, що Тоні насправді на той час навіть не було вдома.

Софія заявила, що швидше за все повернеться в Україну (вона працювала менеджером в IT у Львові). І додала, що на батьківщині була у проблемних стосунках - минулий бойфренд зламав їй щелепу.

"У мене тут нікого немає. Ані дома, ані грошей. У мене немає друзів... Ми збиралися одружитися, і я думала, що у нас можуть бути діти через 5 або 6 років. Мені снилося моє життя з Тоні. Я не розумію, як це сталося", - жаліється дівчина.

Софія розповіла про бурхливу сварку та розставання з Тоні (фото: NB PRESS LTD)

Також Каркадим розповіла, що Гарнетт поводився з нею "як із собакою", і додала, що він програв свої гроші, втративши 500 фунтів стерлінгів (близько 20 300 гривень) за один день, граючи в онлайн-казино.

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Також Софія заявила, що тепер для неї це буде "довгий і важкий шлях, але я перебудую своє життя, і коли це зроблю, я буду рада, що він більше не є її частиною".

"Я дійсно кохала його і думала, що ми проведемо решту життя разом і заведемо дітей, але він змінився. Думаю, на нього вплинув тиск. Навіть його власна мама перестала з ним розмовляти через те, що він зробив із Лорною", - сказала вона The Sun.

Українка наголошує, що Тоні знав, коли її виганяв з дому, що вона не має грошей, їй нікуди йти та немає інших друзів у цій країні.

Софію було заарештовано і звільнено без пред'явлення звинувачень двічі за два дні - Тоні викликав поліцію, коли дівчина намагалася забрати свої речі (фото: NB PRESS LTD)

У соцмережах Софія звинуватила колишню дружину Тоні Гарнетта в маніпуляціях: нібито жінка не давала бачитися з дітьми. Це, своєю чергою, спричинило сварки британця з українкою. Однак, за версією Тоні, його стосунки з колишньою "вже були на межі", перш ніж він зустрів Софію.