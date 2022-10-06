"Жертва любовного треугольника" София Каркадым вернулась из Англии в Украину. Девушка все время плачет

Куда поехала беженка после Британии

Как сообщила украинка в интервью британскому изданию, она вернулась в свой дом в Коломые Ивано-Франковской области.

"Моей стране нужен мир, и мне тоже. Я счастлива быть дома. Я очень скучаю по Тони, но я больше не хочу из-за него плакать", - сказала София.

После грандиозного скандала с Тони Гарнеттом, девушка вернулась в дом своей бабушки на западе Украины. Она отметила, что чувствует себя намного лучше в Украине, где может говорить на родном языке.

София Каркадым гуляет по родному городу - Коломые

Чем встретила Украина Софию Каркадым

Она вылетела из Манчестера в понедельник, и Тони Гарнетт провожал ее в аэропорту. По прибытии во Львов, София очень испугалась, так как услышала воздушную тревогу.

"Я испугалась, когда приехала во Львов, потому что на вокзале сработала тревога. И люди думали, что это может быть какая-то атака со стороны россиян. Я чувствую, что моя страна находится в депрессии из-за войны и всего, что происходит в мире", - добавила Каркадым.

Тони и София в аэропорту Манчестера

Из окна автобуса она увидела похороны украинского солдата и призналась, что начала плакать. По словам беженки, это напомнило ей о том, что происходит в ее родной стране и украинцев убивают.

Со Львова София Каркадым поехала к бабушке в Коломыю. Там она собирается провести неделю, а потом поедет в Киев, чтобы увидеться с матерью и сестрой. Бабушка встретила ее любимым блюдом - гречкой с мясом.

"Здесь люди говорят, что Россия скоро собирается атаковать правительственные здания в Киеве, и моя бабушка боится моей поездки в Киев. Она говорит, что вместо этого я должна просто позвонить маме. Ситуация здесь неблагоприятная. Люди, которые говорят, что половина Украины находится в безопасности, не имеют об этом реального представления и не могут быть уверены. Это опасно, и повсюду царит неопределенность", - сказала девушка.

Конец отношений Софии и Тони

София Каркадым и Тони Гарнетт состояли в отношениях более 4 месяцев. Девушка приехала в его дом, как беженка и у них быстро закрутился роман. Тони ушел от супруги и двух детей и переехал с Софией в другое место.

Пара публиковала счастливые фотографии и Тони заявил, что собирается жениться на украинке. Однако счастье закончилось очень быстро.

Софию дважды арестовывали в арендованном доме в Брэдфорде, в Западном Йоркшире, где они жили с Тони. В первый раз ее задержали после того, как она в пьяном состоянии вонзила нож в кухонную стену.

Во второй раз София была задержана за нарушение запрета - она приехала к Тони домой. Но Гарнетт заявил полиции, что не будет выдвигать обвинения и ее отпустили.

София Каркадым и Тони Гарнетт в июне 2022 года

Как утверждает Каркадым, она рассталась с Тони тепло и надеется, что они смогут возобновить отношения, когда она вернется в Великобританию.

"Я люблю его и счастлива, что все успокоилось и мы снова общаемся. Он хороший человек. Если бы он не заботился обо мне, то не отвез бы меня в аэропорт и не позаботился бы о том, чтобы я благополучно села в самолет", - подчеркнула София.

Украинка отмечает, что отношения - это очень тяжелая работа. А они с Тони были постоянно под пристальным вниманием.

"Дело не только в том, чтобы показать своим друзьям, насколько красив ваш парень. За тем, что люди видели, скрывалось многое. Мы подвергались общественному осуждению и давлению, некоторым манипуляциям со стороны его бывшей, и ему не разрешали видеться с детьми или звонить им в течение трех месяцев".

Свои действия София оправдывает тем, что пережила сильный стресс. Оказалось, что ее экс-бойфренд в Украине ее избивал и даже сломал ей челюсть. И это вместе со стрессом из-за российского вторжения сильно повлияло на нее.

"После всего того, что произошло в моем прошлом, у меня были некоторые симптомы посттравматического стресса. Мне также было трудно привыкнуть к другой стране и языку. Все это вызвало ссоры между нами в течении последнего месяца. Я думаю, что теперь, когда у нас с Тони есть время и пространство, чтобы подумать обо всем, возможно, мы сможем понять, насколько мы были важны друг для друга", - пояснила беженка.

Что думает Тони об отношениях с Софией

Тони Гарнетт не стал комментировать возможность возобновления отношений с Софией Каркадым. Но назвал себя ее другом.

"Я действительно не хочу больше ничего говорить о Софии. Могу сказать вам, что я рад, что София в безопасности в Украине. Мы все еще друзья. И будет приятно увидеть ее снова, если и когда она вернется", - сказал британец.

Со страницы Тони в социальных сетях исчезли все фотографии с Софией. Стоит отметить, что и украинка удалила все совместные фотографии с возлюбленным.