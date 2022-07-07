Я хочу сделать ей предложение: британец решил жениться на украинке, из-за которой ушел из семьи

Тони Гарнетт решил жениться на 22-летней Софии Каркадым, из-за которой он покинул семью с двумя детьми . Пара также планирует завести детей, если врачи смогут вернуть функции Тони Гарнетта после вазэктомии.

Об этом 29-летний британец рассказал в интервью для Daily Mail.

"Я хочу сделать предложение этой прекрасной женщине", - сообщил Тони Гарнетт. А украинка София Каркадым добавила, что они уже планируют совместную жизнь и она хочет быть матерью и иметь своих детей.

"Я молодая женщина, так что это может подождать несколько лет, и я надеюсь, что Тони сможет отменить вазэктомию, и мы сможем стать семьей", - сказала украинка.

История Тони и Софии

22-летняя украинка София Каркадым уехала из родной страны из-за военного вторжения России. Она добралась до Великобритании, чтобы начать там новую жизнь и ее приняли в семью - Тони, Лорны и их двух дочерей.

Через пару недель 29-летний Тони Гарнетт решил расстаться с матерью своих детей и уйти вместе с Софией.

История вызвала огромный резонанс, но пара настаивает на том, что никто и никого из семьи не уводил. Так случилось - между ними вспыхнули настоящие и искренние чувства.

Тони планирует посетить Украину

Пара знакома всего несколько месяцев, но планы на будущее у них очень серьезные. Тони Гарнетт собирается навестить семью Софии в Украине, чтобы официально попросить у ее отца руку дочери.

София удивилась, но Тони объяснил, что у британских мужчин - это дань уважения, когда идут просить руки дочери у отца. Поэтому они поедут к 46-летнему Илье сразу, как будет возможность.

Он признается, что сделает официальное предложение Софии сразу, как только ситуация станет более стабильно.

"Я хочу сделать это особенным, поэтому мы просто подождем, пока не найдем подходящее место для жизни, где мы сможем поселиться", - подчеркнул Тони.

Тони Гарнетт и София Каркадым (фото:NB PRESS LTD)

А еще он собирается сделать Софии татуировку с надписью "Королева" - в дополнении той, которая есть у него на шее с надписью "Король".

"София сказала: Я хочу быть его королевой или принцессой. Я очень люблю ее. Не могу дождаться, когда мы поженимся", - говорит Тони.

Он отмечает, что хотя они уже говорили о браке и совместной жизни, это не значит, что он не сможет сделать официальное предложение романтичным и особенным.

Соцсети реагируют на пару неоднозначно

Тони говорит, что реакция на то, что они стали парой, неоднозначная. У Тони за сутки добавилось более 5000 подписчиков, а у Софии более 7000 подписчиков.

Но о них писали в соцсетях и неприятные вещи. Софию заклеймили разлучницей, и она едва не поругалась с родными. Некоторые даже требовали депортировать девушку в Украину.

"Но эти люди просто идиоты и не могут понять, как люди влюбляются, даже если знают друг друга совсем недолго. Она сказала мне: новости обо мне и Тони достигли Украины. И моя семья позвонила мне и сказала, что они очень расстроены. И в какой-то момент они сказали, что никогда не будут со мной разговаривать", - добавил Тони.

София объяснила, что Тони ранее не был официально женат. И они невинно влюбились друг в друга и теперь это навсегда.

"Я беспокоился, что россияне будут использовать это как пропаганду, чтобы попытаться показать, что украинцы создают проблемы", признается Тони.

Тони Гарнетт и София Каркадым (фото:NB PRESS LTD)

Я хотел помочь беженцам из Украины

Тони вспомнил, как пришло решение принять беженцев в своем доме.

"Я решил, что хочу принять беженца из Украины, потому что надеялся сделать что-то значимое и хорошее. Я представлял, что, если бы Англия подверглась вторжению, надеюсь, были бы люди, которые увезли бы моих детей в другую безопасную страну. Мы все должны внести свой вклад", - объяснил британец.

Он ехал встречать Софию в аэропорт Манчестера с желанием сделать так, чтобы она чувствовала себя как дома, в комфорте и безопасности. И первое, что он сделал - отвел девушку в МакДональдс. Там они съели биг мак и поболтали.

"Я понял, что она довольно хорошо говорит по-английски, и это означало, что мы можем стать друзьями. На второй день я снова с ней пошел гулять, и она попросила бургер и пиво. Это заставило меня рассмеяться", - признается Тони.

Тони Гарнетт и София Каркадым (фото:instagram)

Семью никто не разбивал

Тони Гарнетт настаивает на том, что София не стала разлучницей и семью она не разбивала. Он и ранее пытался разорвать отношения с Лорной.

"Мы с Лорной не очень хорошо ладили. Я уходил пару раз, и мы действительно жили как друзья и родители наших дочерей, которых оба любим. Мы так и не поженились, потому что меня это не интересовало", - объяснил британец.

Мало того, он не хотел иметь детей и сделать вазэктомию после рождения дочерей. Врачи пытались его отговорить и объясняли, что это будет несправедливо по отношению к партнеру, а в будущем Тони может изменить свое мнение.

Сейчас он действительно об этом жалеет, так как хочет семью с Софией и детей. И надеется, что врачи смогут вернуть ему эту возможность.

Отношения с Лорной испортились и решать вопросы о встречах с детьми Тони приходится через адвокатов.

У Софии проблемы со зрением

Тони Гарнетту приходится опекать Софию, так как у нее начались проблемы со зрением. Она подхватила инфекцию во время полета в Германию. И по приезду в Манчестер ей стало совсем плохо. Недавно ей сделали операцию.

"На данный момент она может видеть лишь частично. Это очень беспокоит, но врачи утверждают, что на заживление может уйти до шести месяцев. София получила номер национального страхования и это поможет с лечением", - добавил британец.

Тони Гарнетт и София Каркадым (фото:NB PRESS LTD)

У Софии в Украине остались родители, которые разведены, 13-летняя сестра Лиза. Сейчас она осваивает йоркширский акцент и пытается понять тонкости языка.