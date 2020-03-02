Вы же не женщина: Зеленский оказался в центре нового скандала

Владимир Зеленский попал в неприятную ситуацию после выступления на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины. Президента Украины обвинили в том, что он оскорбил женщин своими сексистскими заявлениями.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины. Во время диалога с присутствующими, Зеленский разделил понятия "женщина" и "человек". Аудио точного высказывания президента начали быстро распространять в социальны сетях.

"Пусть женщина скажет, это правильно…", - сказал президент Зеленский. Его внезапно перебил какой-то мужчина из зала. Однако президент Украины пресек его попытку и сказал: "Да подождите, вы же не женщина, вы человек серьезный".

Такое высказывание президента Украины Владимира Зеленского вызвало возмущение среди пользователей социальных сетей. Они отметили, что разделение на "женщин" и "людей" – это явное проявление сексизма.

Дружелюбный сексизм – тоже сексизм. И пусть на 5 минут он принесет пользу, но в перспективе он очень вреден.

Так есть же сексизм, конечно же. Противопоставление женщины и серьезного человека.

"Пусть женщина скажет" – дружелюбный сексизм. "Женщина несерьезный человек" – это уже переходит во вражеский сексизм.

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