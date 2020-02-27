ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Я народный депутат: "слуга народа" устроил истерику в МакДональдсе (видео)

STYLERПерсоны    27.02.2020 - 09:47
Я народный депутат: "слуга народа" устроил истерику в МакДональдсе (видео)
Александр Куницкий (facebook.com/zpsanek)

Александр Куницкий поскандалил в МакДональдсе

Александр Куницкий, экс-блогер и скандальный народный депутат от партии "Слуга народа", устроил перепалку с другим блогером в одном из харьковских МакДональдсов. В сети появилось видео.

Конфликт возник между нардепом и блогером, который называет себя "Начальник Харькова". На записи видно, что блогер отказался пропустить Куницкого, последний устроил истерику с криками "Юра!" - видимо, взывая к охраннику.

"Милая встреча "недоторканного" Куницкого в МакДональдсе... Что интересно, Зеленского уважают, а его "слуг", даже таких видных, нет", - пишет Telegram-канал "Неприкасаемые".

Куницкий пытался пройти мимо блогера, апеллируя к тому, что он народный депутат.

"Я народный депутат, дай мне пройти", - кричал Куницкий.

"Вы не народный депутат, вы благодаря Владимиру Зеленскому стали народным депутатом", - ответил ему блогер.

Куницкий поскандалил с блогером в МакДональдсе (видео: YouTube)

Стоит напомнить, что Куницкий получил скандальную славу во время выборов. ЦИК отказывалась его регистрировать из-за двойного гражданства и пересечения границы по иностранному паспорту. Но блогеру все же удалось стать народным депутатом от партии "Слуга народа".

Куницкого обвинили во лжи в судебном иске о восстановлении в качестве кандидата Кандидат от “Слуги народа” Куницкий внесен в “Миротворец”
Новости Украины Александр Куницкий
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь