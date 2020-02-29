Зеленский отправляет в отставку Гончарука из-за Коломойского, - "Зеркало недели"

Фото: Алексей Гончарук и Владимир Зеленский (kmu.gov.ua)

По данным издания, Коломойский был крайне недоволен кадровыми изменениями в "Центрэнерго"

Премьер-министр Алексей Гончарук был вызван к президенту Владимиру Зеленскому 28 февраля, где во время встречи среди прочего Зеленский задал Гончаруку вопрос о решении Кабинета министров о смене глав трех энергокомпаний, включая "Центрэнерго", которыми управляло доверенное лицо Игоря Коломойского. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источник из Офиса президента.

По данным издания, Зеленский сообщил о том, что Коломойский был крайне недоволен этими кадровыми изменениями, и поинтересовался причинами, которые подвигли премьер-министра Гончарука их совершить.

В ответ Алексей Гончарук заявил, что ему непонятна генеральная линия: то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим.

"Если я что-то неправильно понимаю, так может быть я пошел? (в отставку - ред.)", - задал вопрос, по словам источника, премьер-министр президенту Зеленскому.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации. Решение о смене менеджмента предприятий принято Фондом госимущества, чтобы ускорить подготовку этих предприятий к приватизации. Убытки "Центрэнерго", по итогам 2019 года могут составить 2,5 млрд.

По данным "Зеркала недели", на предприятии "Центрэнерго" после выборов в 2019 году работало сразу несколько схем - по поставкам угля и по электроэнергии. На "Центрэнерго" поставляли уголь (как подозревается, из Беларуси, России и неподконтрольных территорий Донбасса) многочисленные фирмы-прокладки. Параллельно шли поставки электроэнергии по сниженному тарифу на ферросплавы комбинаты, входящие в орбиту влияния Коломойского (в частности, Никопольский комбинат). Говорили также о подготовке приватизации "Центрэнерго" в пользу Коломойского.

Новым главой госпредприятия стал Александр Корчинский, в прошлом — исполняющий обязанности директора "Ривнетеплоэнерго" и гендиректор компании "ТехНова" (производство тепловой энергии). А также экс-директор компании "Укртеплоэнерго". Из-за смены руководства, прогнозирует издание, Коломойский рискует полностью потерять контроль над энергокомпанией.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы возможном назначении Сергея Тигипко премьер-министром Украины.

Позже Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко по поводу работы в правительстве. Однако, по словам президента, на сегодня он проводит собеседования со "многими людьми".