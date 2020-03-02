Ви ж не жінка: Зеленський опинився в центрі нового скандалу

Володимир Зеленський потрапив у неприємну ситуацію після виступу на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України. Президента України звинуватили в тому, що він образив жінок своїми сексистськими заявами.

25 лютого президент України Володимир Зеленський виступив на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України. Під час діалогу з присутніми, Зеленський розділив поняття "жінка" і "чоловік". Аудіо точного висловлювання президента почали швидко поширювати в соціальних мережах.

"Нехай жінка скаже, це правильно...", - сказав президент Зеленський. Його раптово перебив якийсь чоловік із залу. Однак президент України припинив його спробу і сказав: "Так почекайте, ви ж не жінка, ви людина серйозна".

Таке висловлювання президента України Володимира Зеленського викликало обурення серед користувачів соціальних мереж. Вони відзначили, що поділ на "жінок" і "людей" – це явний прояв сексизму.

Доброзичливий сексизм – теж сексизм. І нехай на 5 хвилин він принесе користь, але в перспективі він дуже шкідливий.

Так є ж сексизм, звичайно ж. Протиставлення жінки та серйозної людини.

"Нехай жінка скаже" – доброзичливий сексизм. "Жінка несерйозна людина" – це вже переходить у ворожий сексизм.

Скріншоти коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що скандальний народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Куницький влаштував скандал в МакДональдзі.