Зеленский анонсировал бой Усика в Крыму: когда

Владимир Зеленский анонсировал бой Усика (фото: РБК-Украина)

Зеленский верит, что скоро Усик проведет боксерский бой в Крыму

Владимир Зеленский рассказал, когда боксер Александр Усик проведет бой в Крыму. Об этом он сообщил на открытии форума "Age Of Crimea Forum 2020", где он выступил с вступительной речью сразу после Мустафы Джемилева. Президент Украины отметил, что шесть лет назад Россия аннексировала Крым и теперь задача страны его вернуть.

"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы остановить войну на Донбассе", - начал свою речь Зеленский.

Глава государства сказал, что он будет стараться сделать все, чтобы над Крымом развивался украинский флаг. По словам президента, крымчане ждут, когда вернуться в состав Украины и важно, чтобы государство о них не забыло. Гарант еще раз напомнил о том, как важно не забывать об освобождении из плена крымских татар.

"Возвращение Крыма - это не только наша мечта, эта вера в справедливость на земле", - сказал Зеленский.

Президент верит, что наступит тот день, когда наш чемпион Александр Усик проведет свой бой в Судаке.

"Мызнаем, что этот день обязательно наступит, я в это верю и наш чемпион Александр Усик проведет бой в Судаке, Джамала даст концерт в Коктебеле, Олег Сенцов представит новый фильм в Ялте", - подытожил Зеленский.

Владимир Зеленский выступил с речью о Крыме (facebook.com/president.gov.ua)

Как мы ранее писали, украинские пленные, освобожденные из "Л/ДНР" в конце 2019 года, до сих пор не получили обещанную Владимиром Зеленским компенсацию в 100 тысяч гривен.