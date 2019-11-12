Женщина огонь: Лолита показала танцы на пилоне (видео)

Лолита не скучает без мужа и демонстрирует танцы на пилоне
Лолита Милявская после расставания с молодым мужем тренером Дмитрием Ивановым показала, как она умеет танцевать на пилоне. Соответствующее видео артистка выставила на своей странице в Instagram.
Певица представила своим поклонникам фрагмент со съемок клипа на песню "Тело", который выйдет через два дня – 14 ноября. На видео видны поцелуи и мужчины в нижнем белье. Кроме того, Лолита продемонстрировала эротический танец.
Лолита написала, что в свой день рождения, 14 ноября, она сделает себе подарок в виде презентации клипа, но поклонники певицы считают, что этим видео она хочет отомстить своему бывшему мужу, который годами обманывал артистку и был с молодой любовницей.
Пользователи сети прокомментировали видео Лолиты.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что в сети появились фото женщины, из-за которой муж бросил Лолиту Милявскую. Новая возлюбленная бывшего мужа певицы - Ольга Кулиева.