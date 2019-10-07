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Лолита в печали: муж артистки ушел к любовнице (фото)

STYLERЖизнь    07.10.2019 - 18:31
Лолита в печали: муж артистки ушел к любовнице (фото)
Лолита расстроена из-за мужа, который ушел к любовнице (фото: коллаж РБК-Украина)

В сети появились фото женщины, из-за которой муж бросил Лолиту

Лолита Милявская и ее супруг фитнес-тренер Дмитрий Иванов объявили о расторжении брака в июле этого года. Причиной развода они называли "конец любви". При этом пара подчеркивала, что они разводятся мирным путем. И вот спустя несколько месяцев российские СМИ показали фото женщины, к которой ушел Иванов.

Новую возлюбленную бывшего мужа Лолиты зовут Ольга Кулиева. Известно, что она также как и Дмитрий из Беларуси.

Лолита в печали: муж артистки ушел к любовнице (фото)

Ольга Кулиева (фото: facebook.com/kleolya11)

По словам знакомых пары, отношения между ними завязались во время, когда Иванов был женат на Лолите. Ольга Кулиева профессиональный косметолог и основатель клиники инъекционной медицины в Москве. Она также воспитывает 14-летнюю дочь.

Лолита в печали: муж артистки ушел к любовнице (фото)

Дмитрий Иванов и Ольга Кулиева (фото: super.ru)

Кулиева никогда не афишировала своих отношений с бывшим мужем Лолиты. О ней также известно то, что Кулиева любит поэзию и часто пишет стихи, которые публикует в соцсетях.

Лолита в печали: муж артистки ушел к любовнице (фото)

Дмитрий Иванов и Ольга Кулиева (фото: super.ru)

Знакомые пары говорят, что если ранее Иванов жил за счет своей супруги Лолиты Милявской, то теперь его обеспечивает Ольга Кулиева.

Лолита в печали: муж артистки ушел к любовнице (фото)Лолита в печали: муж артистки ушел к любовнице (фото)Лолита в печали: муж артистки ушел к любовнице (фото)

Ольга Кулиева (фото: facebook.com/kleolya11)

Напомним, что Лолита в откровенном купальнике шокировала сеть. Певица опубликовала пошлое видео в купальнике, чем вызвала бурную реакцию пользователей сети.

Ранее сообщалось о том, что Лолита приехала в "Л/ДНР" с концертами и рассказала про обстрелы ВСУ.

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