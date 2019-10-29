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Предлагают миллионы: муж Лолиты решил нажиться на громком разводе

STYLERПерсоны    29.10.2019 - 22:35
Предлагают миллионы: муж Лолиты решил нажиться на громком разводе
Лолита Милявская с мужем (фото: eg.ru)

Муж Лолиты Милявской решил рассказать о их браке за огромные деньги

Лолита Милявская попала в крайне неприятную ситуацию со своим супругом, тренером Дмитрием Ивановым. Выяснилось, что Иванов подал на развод тайно, не сообщив об этом своей жене, но потребовал, чтобы брак был расторгнут в мировом суде, а не просто в ЗАГСе. Об этом пишут российские СМИ.

Как объяснил адвокат Лолиты Сергей Жорин, Иванов решил нажиться на разводе с известной артисткой, так как известно, что все годы брака он жил за ее счет. Жорин объяснил, что Иванов специально привлекает внимание к разводу, чтобы подороже продать историю их совместной жизни.

"Сейчас ему поступают предложения от различных ток-шоу, и у нас есть информация, что он запросил баснословные гонорары. За сумму, которая исчисляется в миллионах, Иванов собирается на всю страну рассказать подробности их семейной жизни с Лолитой. Поэтому ему и нужна вся эта шумиха с разводом – видимо, для него это способ заработка", - отметил юрист.

Предлагают миллионы: муж Лолиты решил нажиться на громком разводе

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов (Фото: eg.ru)

Кроме того, Жорин решил совсем иначе построить дело в суде и вполне вероятно, брак Милявской и Иванова будет признан фиктивным. Если адвокат сможет доказать это, то Иванов останется ни с чем.

"По его условиям мы возвращаемся к тому, что имели до брака. Имущество остается за его хозяином. Исключение – это официально сделанные подарки", - добавил Жорин.

Известно, что Дмитрий Иванов уже нашел замену известной певице. Ею оказалась 40-летняя Ольга Кулиева из Беларуси, которая хорошо зарабатывает на витаминной терапии и может содержать возлюбленного.

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