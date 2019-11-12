Жінка вогонь: Лоліта показала танці на пілоні (відео)

Лоліта Мілявська після розставання з молодим чоловіком тренером Дмитром Івановим показала, як вона вміє танцювати на пілоні. Відповідне відео артистка виставила на своїй сторінці в Instagram.

Співачка представила своїм шанувальникам фрагмент зі зйомок кліпу на пісню "Тіло", який вийде через два дні – 14 листопада. На відео видно поцілунки і чоловіки в нижній білизні. Крім того, Лоліта продемонструвала еротичний танець.

Лоліта написала, що в свій день народження, 14 листопада, вона зробить собі подарунок у вигляді презентації кліпу, але шанувальники співачки вважають, що цим відео вона хоче помститися своєму колишньому чоловікові, який роками обманював артистку і був з молодою коханкою.

Користувачі мережі прокоментували відео Лоліти.

Фу, ну скільки можна цієї гидоти: курива, жердин для стриптизу, розбещеності?

Запалюй Лола, запалюй ;

Лол, ну ти ох**нна прям, інших слів немає. Люблю;

Клас, Лоліта продовжуйте в тому ж дусі, а незадоволені хай заздрить мовчки;

Лоліта, сама найкраща, сама, сама, нехай пробачать мене всі зірки російської і зарубіжної естради, Лола краща, вона зірка;

Жінка вогонь;

Лола як завжди всіх приколола!!!! Так тримати! Вічно молода!!!! Красуня.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що в мережі з'явилися фото жінки, через яку чоловік кинув Лоліту Мілявську. Нова подруга колишнього чоловіка співачки - Ольга Кулієва.