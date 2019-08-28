Лолита внезапно расплакалась на сцене из-за Украины (видео)

Лолита Милявская (фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya)

Лолита Милявская сильно затосковала по родине

Уроженка Мукачево Закарпатской области певица Лолита Милявская, давно перебравшаяся на ПМЖ в Российскую Федерацию, внезапно расплакалась на сцене "Новой волны" в Сочи из-за запрета въезда в Украину. В сети опубликовали видео, на котором исполнительница не смогла справиться с эмоциями.

Стоит отметить, что в этом году на конкурсе чествовали Анжелику Варум, которая отмечает 50-летний юбилей.

Лолита исполняла на российской сцене песню Варум "Городок" и на словах припева "Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок..." внезапно начала рыдать, к ней подошла Варум и стала ее успокаивать.

Позже Милявская объяснила журналистам, что этот эмоциональный всплеск связан воспоминаниями об Украине, куда она теперь не может приезжать.

Лолита на "Новой волне" расплакалась из-за Украины (видео: YouTube/Телепрограмма)

Отметим, что инцидент произошел во время репетиции перед концертом. А уже во время исполнения "Городка" на "Новой волне" певице удалось справиться с эмоциями и допеть до конца.

Лолита Милявская на "Новой волне" в Сочи (видео: instagram.com/lolitamilyavskaya/)

К слову, Украину на "Новой волне" в этом году представлял дуэт Анна-Мария. За что скандальные певицы стали объектом критики со стороны шоумена и ведущего Сергея Притулы.

Напомним, что не так давно Лолита приезжала в "Л/ДНР" с концертами. Певица выступила в Донецке и Луганске, и рассказала, что слышала звуки обстрелов.

Ранее мы писали о том, что Лолита Милявская опозорилась своими высказываниями о Крыме и об украинцах.