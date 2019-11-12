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Женщина огонь: Лолита показала танцы на пилоне (видео)

STYLERЖизнь    12.11.2019 - 13:15
Женщина огонь: Лолита показала танцы на пилоне (видео)
Лолита станцевала на пилоне (фото: коллаж РБК-Украина)

Лолита не скучает без мужа и демонстрирует танцы на пилоне

Лолита Милявская после расставания с молодым мужем тренером Дмитрием Ивановым показала, как она умеет танцевать на пилоне. Соответствующее видео артистка выставила на своей странице в Instagram.

Певица представила своим поклонникам фрагмент со съемок клипа на песню "Тело", который выйдет через два дня – 14 ноября. На видео видны поцелуи и мужчины в нижнем белье. Кроме того, Лолита продемонстрировала эротический танец.

Лолита написала, что в свой день рождения, 14 ноября, она сделает себе подарок в виде презентации клипа, но поклонники певицы считают, что этим видео она хочет отомстить своему бывшему мужу, который годами обманывал артистку и был с молодой любовницей.

Пользователи сети прокомментировали видео Лолиты.

  • Фу, ну сколько можно этой гадости: курева, шестов для стриптиза, распущенности?
  • Жги Лола, жги;
  • Лол, ну ты ох**нная прям, других слов нет. Люблю;
  • Класс, Лолита продолжайте в том же духе, а недовольные пусть завидуют молча;
  • Лолита, самая лучшая, самая, самая, да простят меня все звезды российской и зарубежной эстрады, Лола лучшая, она звезда;
  • Женщина огонь;
  • Лола как всегда всех приколола!!!! Так держать! Вечно молодая!!!! Красотка.

Женщина огонь: Лолита показала танцы на пилоне (видео)

Женщина огонь: Лолита показала танцы на пилоне (видео)

Женщина огонь: Лолита показала танцы на пилоне (видео)

Женщина огонь: Лолита показала танцы на пилоне (видео)

Женщина огонь: Лолита показала танцы на пилоне (видео)

Скриншоты с Instagram

Напомним, что в сети появились фото женщины, из-за которой муж бросил Лолиту Милявскую. Новая возлюбленная бывшего мужа певицы - Ольга Кулиева.

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