Жінка вогонь: Лоліта показала танці на пілоні (відео)

Лоліта не нудьгує без чоловіка і демонструє танці на пілоні
Лоліта Мілявська після розставання з молодим чоловіком тренером Дмитром Івановим показала, як вона вміє танцювати на пілоні. Відповідне відео артистка виставила на своїй сторінці в Instagram.
Співачка представила своїм шанувальникам фрагмент зі зйомок кліпу на пісню "Тіло", який вийде через два дні – 14 листопада. На відео видно поцілунки і чоловіки в нижній білизні. Крім того, Лоліта продемонструвала еротичний танець.
Лоліта написала, що в свій день народження, 14 листопада, вона зробить собі подарунок у вигляді презентації кліпу, але шанувальники співачки вважають, що цим відео вона хоче помститися своєму колишньому чоловікові, який роками обманював артистку і був з молодою коханкою.
Користувачі мережі прокоментували відео Лоліти.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що в мережі з'явилися фото жінки, через яку чоловік кинув Лоліту Мілявську. Нова подруга колишнього чоловіка співачки - Ольга Кулієва.