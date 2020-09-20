Женщин душили и тянули по асфальту: задержания на протестах в Беларуси попали на фото

Протесты в Беларуси 19 сентября (коллаж: РБК-Украина)

Участниц демонстрации с особой жестокостью задерживали белорусские силовики

Протесты в Беларуси против официальных результатов президентских выборов продолжаются с 11 августа. В субботу в Минске на "блестящем марше" было задержано около 390 протестовавших. Журналисты "Радио Свобода" рассказали подробности задержания на улицах белорусской столицы.

Как сообщается, в Минске омоновцы с применением силы разогнали женский "Блестящий марш". Участницы демонстрации в яркой одежде, в блестках и с транспарантами скандировали, в частности, "Спасибо журналистам".

Перед парком Дружбы народов также появилась колонна байкеров с бело-красно-белыми флагами, некоторых из них женщины "отбивали" у силовиков.

Задержания начались возле ТЦ "Айсберг", а также у центра НЛО. Против одной девушки омоновец применил удушающий прием. Отмечается, что силы безопасности применяют физическую силу при задержании.

Фотографии проявления особой жестокости по отношению к задержанным женщинам публикуют местные СМИ.

Задержания на "Блестящем марше" 19 сентября (фото: СМИ Беларуси)

Сообщалось, что женщин выхватывали из сцепок, тех, кто сопротивлялся - тянули по асфальту. В целом, по данным правозащитного центра "Весна", известно о 390 задержанных активистах, среди которых есть и работники британского посольства.

Стоит напомнить, что силовики окружили колонну протестующих и начали задержания около 16:50 19 сентября, среди задержанных оказалась известная активистка.

Также РБК-Украина сообщало, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов еженедельно выходить на масштабные акции протеста против действующей власти.