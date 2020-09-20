Жінок душили і тягли по асфальту: затримання на протестах в Білорусі потрапили на фото

Протести в Білорусі 19 вересня (колаж: РБК-Україна)

Учасниць демонстрації з особливою жорстокістю затримували білоруські силовики

Протести в Білорусі проти офіційних результатів президентських виборів тривають з 11 серпня. У суботу в Мінську на "блискучому марші" було затримано близько 390 протестували. Журналісти Радіо Свобода розповіли подробиці затримання на вулицях білоруської столиці.

Як повідомляється, в Мінську омонівці з застосуванням сили розігнали жіночий "Блискучий марш". Учасниці демонстрації в яскравому одязі, в блискітках і з транспарантами скандували, зокрема, "Дякуємо журналістам".

Перед парком Дружби народів також з'явилася колона байкерів з біло-червоно-білими прапорами, деяких з них жінки "відбивали" у силовиків.

Затримання почалися біля ТЦ "Айсберг", а також у центру НЛО. Проти однієї дівчини омонівець застосував задушливий прийом. Наголошується, що сили безпеки застосовують фізичну силу при затриманні.

Фотографії прояву особливої жорстокості проти затриманих жінкам публікують місцеві ЗМІ.

Затримання на "Блискучому марші" 19 вересня (фото: ЗМІ Білорусі)

Повідомлялося, що жінок вихоплювали зі зчеплень, тих, хто чинив опір - тягли по асфальту. В цілому, за даними правозахисного центру "Весна", відомо про 390 затриманих активістів, серед яких є і працівники британського посольства.

Варто нагадати, що силовики оточили колону протестувальників і почали затримання близько 16:50 19 вересня, серед затриманих виявилася відома активістка.

Також РБК-Україна повідомляло, що лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала білорусів щотижня виходити на масштабні акції протесту проти чинної влади.