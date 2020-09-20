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Жінок душили і тягли по асфальту: затримання на протестах в Білорусі потрапили на фото

Білорусь, Мінськ, Неділя 20 вересня 2020 12:28
Жінок душили і тягли по асфальту: затримання на протестах в Білорусі потрапили на фото
Протести в Білорусі 19 вересня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Учасниць демонстрації з особливою жорстокістю затримували білоруські силовики

Протести в Білорусі проти офіційних результатів президентських виборів тривають з 11 серпня. У суботу в Мінську на "блискучому марші" було затримано близько 390 протестували. Журналісти Радіо Свобода розповіли подробиці затримання на вулицях білоруської столиці.

Як повідомляється, в Мінську омонівці з застосуванням сили розігнали жіночий "Блискучий марш". Учасниці демонстрації в яскравому одязі, в блискітках і з транспарантами скандували, зокрема, "Дякуємо журналістам".

Перед парком Дружби народів також з'явилася колона байкерів з біло-червоно-білими прапорами, деяких з них жінки "відбивали" у силовиків.

Затримання почалися біля ТЦ "Айсберг", а також у центру НЛО. Проти однієї дівчини омонівець застосував задушливий прийом. Наголошується, що сили безпеки застосовують фізичну силу при затриманні.

Фотографії прояву особливої жорстокості проти затриманих жінкам публікують місцеві ЗМІ.

Жінок душили і тягли по асфальту: затримання на протестах в Білорусі потрапили на фото

Жінок душили і тягли по асфальту: затримання на протестах в Білорусі потрапили на фото

Жінок душили і тягли по асфальту: затримання на протестах в Білорусі потрапили на фото

Жінок душили і тягли по асфальту: затримання на протестах в Білорусі потрапили на фото

Жінок душили і тягли по асфальту: затримання на протестах в Білорусі потрапили на фото

Жінок душили і тягли по асфальту: затримання на протестах в Білорусі потрапили на фото

Жінок душили і тягли по асфальту: затримання на протестах в Білорусі потрапили на фото

Жінок душили і тягли по асфальту: затримання на протестах в Білорусі потрапили на фото

Жінок душили і тягли по асфальту: затримання на протестах в Білорусі потрапили на фото

Жінок душили і тягли по асфальту: затримання на протестах в Білорусі потрапили на фото

Затримання на "Блискучому марші" 19 вересня (фото: ЗМІ Білорусі)

Повідомлялося, що жінок вихоплювали зі зчеплень, тих, хто чинив опір - тягли по асфальту. В цілому, за даними правозахисного центру "Весна", відомо про 390 затриманих активістів, серед яких є і працівники британського посольства.

Варто нагадати, що силовики оточили колону протестувальників і почали затримання близько 16:50 19 вересня, серед затриманих виявилася відома активістка.

Також РБК-Україна повідомляло, що лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала білорусів щотижня виходити на масштабні акції протесту проти чинної влади.

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