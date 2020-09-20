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На акции протеста в Минске задержали около 400 человек, - правозащитники

Минск, Воскресенье 20 сентября 2020 11:17
На акции протеста в Минске задержали около 400 человек, - правозащитники
Фото: протесты в Беларуси (t.me.belteanews)
Автор: Андрей Козловский

В Минске (Беларусь) в субботу прошел очередной женский марш в знак протеста против действующей власти. Около 16:50 силовики начали массово задерживать митингующих.

Об этом сообщает TUT.BY.

По данным правозащитного центра "Весна", в списке задержанных 390 имен. Большую часть из них вечером, после снятия отпечатков пальцев, отпустили из РУВД. Не менее 18 человек отправили на Окрестина.

Напомним, ранее минская милиция подтвердила, что силовики проводили задержание во время акции протеста в белорусской столице.

Вблизи торгового центра "Айсберг" силовики окружили колонну протестующих и начали задержания, среди задержанных оказалась известная активистка.

Также РБК-Украина сообщало, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов еженедельно выходить на масштабные акции протеста против действующей власти.

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