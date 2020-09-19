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Тихановская обратилась к белорусам: лучшей традицией стало выходить на протест

Минск, Суббота 19 сентября 2020 11:56
Тихановская обратилась к белорусам: лучшей традицией стало выходить на протест
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская обратилась к белорусам, которые в это воскресенье в 14:00 собираются на Марш солидарности в Минске и регионах. Она назвала это традицией.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Тихановской.

Она поддерживает всех, кто выходит на протест.

"Дорогие беларусы, мы нация, которая чтит свои традиции. Мне кажется, что лучшая традиция за последнее время - это выходить на Марши солидарности по воскресеньям. Каждую неделю вы показываете, что беларусский народ - это сила", - заявила она.

Напомним, она заявляла, что ситуация в Беларуси требует незамедлительного международного вмешательства.

Отметим, Тихановская готовит список силовиков, работавших на протестных акциях.

Как ранее сообщалось, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь начинает выходить из ситуации, которую вызвали массовые протесты.

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Протесты в Беларуси Новости Украины Политика протестСветлана Тихановская
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