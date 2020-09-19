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В Минске на акции протеста начались задержания

Минск, Суббота 19 сентября 2020 16:56
В Минске на акции протеста начались задержания
Фото: силовики задержали Нину Багинскую (euroradio.fm)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Минске силовики начали задерживать участников протестного марша. Среди задержанных известная активистка Нина Багинская.

Об этом сообщает белорусский Telegram-канал "Страна для Жизни".

Задержания начались у торгового центра "Айсберг". Кроме Багинской, силовики задержали еще нескольких женщин, которые принимали участие в акции протеста. Некоторых протестующих силовикам приходилось нести в автозак на руках.

Сейчас протестующие оказались в окружении силовиков, которые перекрыли им движение вблизи торгового центра. Некоторых участников протеста удается отбить у силовиков

Напомним, сегодня в Минске проходит очередной марш в поддержку оппозиции и против действующей власти. Митингующие требуют новых президентских выборов, а также наказание всех причастных к убийствам и пытки участников предыдущих акций протеста.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская поддержала сегодняшний марш и призвала белорусов еженедельно выходить на акции протеста.

Отметим, во время акций протеста в минувшее воскресенье в Беларуси, по официальным данным правоохранителей, задержали более 700 человек.

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