В Минске на акции протеста начались задержания

Фото: силовики задержали Нину Багинскую (euroradio.fm)

В Минске силовики начали задерживать участников протестного марша. Среди задержанных известная активистка Нина Багинская.

Об этом сообщает белорусский Telegram-канал "Страна для Жизни".

Задержания начались у торгового центра "Айсберг". Кроме Багинской, силовики задержали еще нескольких женщин, которые принимали участие в акции протеста. Некоторых протестующих силовикам приходилось нести в автозак на руках.

Минск. На марше женщин задержали Нину Багинскую. pic.twitter.com/KWxrV3SI2u — TUT.BY (@tutby) September 19, 2020

Сейчас протестующие оказались в окружении силовиков, которые перекрыли им движение вблизи торгового центра. Некоторых участников протеста удается отбить у силовиков

Напомним, сегодня в Минске проходит очередной марш в поддержку оппозиции и против действующей власти. Митингующие требуют новых президентских выборов, а также наказание всех причастных к убийствам и пытки участников предыдущих акций протеста.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская поддержала сегодняшний марш и призвала белорусов еженедельно выходить на акции протеста.

Отметим, во время акций протеста в минувшее воскресенье в Беларуси, по официальным данным правоохранителей, задержали более 700 человек.