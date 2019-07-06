Дружина в усьому підтримує: Вакарчук відверто розповів про свою половинку (фото)

Святослав Вакарчук (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Вакарчук не любить виносити на публіку своє особисте життя

Святослав Вакарчук, музикант, лідер партії "Голос", зізнався, що не показує свою дружину Лялю Фонарьову, оскільки завжди оберігав своє особисте життя. Про це він заявив в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

Він зазначив, що і надалі не буде виносити своє особисте життя на показ. При цьому Вакарчук підкреслив, що переносить тих, хто робить дешевий піар, використовуючи при цьому свою сім'ю.

Ляля Фонарьова (фото з соцмереж)

Святослав зізнався, що сімейні цінності для нього - це те, чим він живе. А його дружина завжди у всьому підтримує чоловіка. Він заявив, що на публіці вони будуть також з'являється разом, де це буде доречно. І зазначив, що він не з тих, хто використовує сім'ю для створення позитивного іміджу чи піару.

Святослав Вакарчук з дружиною (фото з соцмереж)

Нагадаємо, що Вакарчук зізнався, що готовий пожертвувати сценою заради своєї політичної діяльності. Він також заявив, що якщо він потрапить в Раду, то далі не буде зупинятися тільки на цьому. Вакарчук підкреслив, що на його концертах немає політичної агітації та символіки: "Це звичайні концерти "Океан Ельзи".

Раніше повідомлялося про те, що Вакарчук спробував себе в новій ролі. Він показав фотографії з весілля гітариста гурту "Океану Ельзи" Володимира Опсеница і заявив, що йому дуже приємно усвідомлювати, що він став першим свідком на весіллі для свого колеги по цеху.