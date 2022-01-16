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Жена Романа Сасанчина в слезах пожаловалась на плохое самочувствие и высокую температуру

Автор: Роман Мирончук

Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин и его жена Иванна недавно впервые стали родителями - девушка родила дочь Елизавету. Теперь же молодая мама обратилась к врачу из-за плохого самочувствия.

Об этом девушка рассказала в Instagram-сториз.

У Иванны поднялась температура тела до 38-39 градусов. Поэтому сегодня, 16 января, утром она поехала к врачу.

Скриншот с Instagram

Кроме того, она показала заплаканное фото и сообщила, что ей очень плохо, морозит и ломит все тело.

"Очень плохо чувствую себя. Муж с ребенком сидит, а я просто овощ, единственное, что сегодня делаю - плачу. Температура 38/39, страшно ломает все тело, морозит", - отметила Иванна.

Скриншот с Instagram

Напомним, 19-летний Роман Сасанчин рассказал о тяжелых родах жены. Парень отметил, что накануне родов Иванну отвезли в больницу, потому что у нее были сильные боли в животе. Ее оставили в медучреждении. Сами же роды, как и беременность были сложными.

Девушка сама родить не смогла, врачи сделали кесарево сечение. Сасанчин признался, что хоть дочь назвали Елизаветой, в паспорте она будет записана как Элизабет.

Мы также писали о том, что жена Романа Сасанчина показала фигуру после родов и рассекретила вес. Она заявила, что перед родами весила 65 кг, а раннее ее вес был 52 кг.

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Шоу-бизнесРоман Сасанчин