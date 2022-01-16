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Дружина Романа Сасанчина в сльозах поскаржилася на погане самопочуття і високу температуру

Автор: Роман Мирончук

Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин і його дружина Іванна нещодавно вперше стали батьками - дівчина народила дочку Єлизавету. Тепер же молода мама звернулася до лікаря через погане самопочуття.

Про це дівчина розповіла в Instagram-сторіз.

У Іванни піднялася температура тіла до 38-39 градусів. Тому сьогодні, 16 січня, вранці вона поїхала до лікаря.

Скріншот з Instagram

Крім того, вона показала заплакане фото і повідомила, що їй дуже погано, морозить і ломить все тіло.

"Дуже погано почуваюся. Чоловік з дитиною сидить, а я просто овоч, єдине, що сьогодні роблю - плачу. Температура 38/39, страшно ламає все тіло, морозить", - зазначила Іванна.

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, 19-річний Роман Сасанчин розповів про важкі пологи дружини. Хлопець зазначив, що напередодні пологів Іванну відвезли в лікарню, тому що у неї були сильні болі в животі. Її залишили в медзакладі. Самі ж пологи, як і вагітність були складними.

Дівчина сама народити не змогла, лікарі зробили кесарів розтин. Сасанчин зізнався, що хоч дочку назвали Єлизаветою, в паспорті вона буде записана як Елізабет.

Ми також писали про те, що дружина Романа Сасанчина показала фігуру після пологів і розсекретила вагу. Вона заявила, що перед пологами важила 65 кг, а Раннє її вага була 52 кг.

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Шоу-бізнесРоман Сасанчин