Жена Романа Сасанчина в слезах пожаловалась на плохое самочувствие и высокую температуру

Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин и его жена Иванна недавно впервые стали родителями - девушка родила дочь Елизавету. Теперь же молодая мама обратилась к врачу из-за плохого самочувствия.

Об этом девушка рассказала в Instagram-сториз.

У Иванны поднялась температура тела до 38-39 градусов. Поэтому сегодня, 16 января, утром она поехала к врачу. Скриншот с Instagram Кроме того, она показала заплаканное фото и сообщила, что ей очень плохо, морозит и ломит все тело. "Очень плохо чувствую себя. Муж с ребенком сидит, а я просто овощ, единственное, что сегодня делаю - плачу. Температура 38/39, страшно ломает все тело, морозит", - отметила Иванна. Скриншот с Instagram