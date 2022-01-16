Дружина Романа Сасанчина в сльозах поскаржилася на погане самопочуття і високу температуру

Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин і його дружина Іванна нещодавно вперше стали батьками - дівчина народила дочку Єлизавету. Тепер же молода мама звернулася до лікаря через погане самопочуття.

Про це дівчина розповіла в Instagram-сторіз .

У Іванни піднялася температура тіла до 38-39 градусів. Тому сьогодні, 16 січня, вранці вона поїхала до лікаря.

Скріншот з Instagram

Крім того, вона показала заплакане фото і повідомила, що їй дуже погано, морозить і ломить все тіло.

"Дуже погано почуваюся. Чоловік з дитиною сидить, а я просто овоч, єдине, що сьогодні роблю - плачу. Температура 38/39, страшно ламає все тіло, морозить", - зазначила Іванна.

Скріншот з Instagram