Жена премьера Австралии не сдержала слез, провожая его в Украину (видео)
3 июля премьер-министр Австралии Энтони Албаниз прибыл в Украину с визитом. Но перед тем, как поехать в Бучу и Ирпень, которые очень пострадали от российских оккупантов, политик встретился со своей женой.
Этот трогательный момент попал на видео и умилил людей из разных уголков мира.
На кадрах видно, как Джоди Гейдон и Энтони Албаниз обнимаются перед его отъездом в Украину.
Во время эмоционального прощания женщина не сдержала слез.
Эмоциональное прощание Джоди Гейдон и Энтони Албаниза (кадр из видео)
А после того, как премьер ушел, Джоди пришлось утешать сотруднику Лейбористской партии.
Эмоциональное прощание Джоди Гейдон и Энтони Албаниза (кадр из видео)
"Госпожу Гейдон успокаивали после того, как премьер-министр уехал в страну, охваченную войной", - говорится в материале Daily Mail.
Напомним, что Албаниз посетил Бучу, Гостомель и Ирпень.
Известно, что он приехал в Украину в сопровождении трех представителей автралийских СМИ и с усиленной охраной.
Журналисты пишут о "по меньшей мере десятке вооруженных солдат австралийского спецназа".
Энтони Албаниз в Украине (фото: t.me/OleksiyKuleba)
Также политика сопровождала автоколонна с оружием, бронежилетами и медицинским обеспечением "на случай чрезвычайной ситуации".
"За каждым шагом премьера следил и украинский спецназ в полной боевой готовности", - пишут австралийские СМИ.
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз в Украине (фото: t.me/OleksiyKuleba)
В Украине Албаниз был поражен увиденным: разрушены гражданские дома, следы мин, уничтожен аэропорт "Антонова"...
А во время общения с журналистами и украинскими политиками он подчеркнул, что его страна поддерживает Украину и "выступает за справедливое наказание за преступления, происходившие здесь".
Кроме этого, он анонсировал новые санкции для России.
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз в Украине (фото: t.me/OleksiyKuleba)
Ранее мы писали, что британский миллиардер Брэнсон посетил Гостомель и поинтересовался восстановлением аэродрома.