Жена премьера Австралии не сдержала слез, провожая его в Украину (видео)

3 июля премьер-министр Австралии Энтони Албаниз прибыл в Украину с визитом . Но перед тем, как поехать в Бучу и Ирпень, которые очень пострадали от российских оккупантов, политик встретился со своей женой.

Этот трогательный момент попал на видео и умилил людей из разных уголков мира.

На кадрах видно, как Джоди Гейдон и Энтони Албаниз обнимаются перед его отъездом в Украину.

Во время эмоционального прощания женщина не сдержала слез.

Эмоциональное прощание Джоди Гейдон и Энтони Албаниза (кадр из видео)

А после того, как премьер ушел, Джоди пришлось утешать сотруднику Лейбористской партии.

Эмоциональное прощание Джоди Гейдон и Энтони Албаниза (кадр из видео)

"Госпожу Гейдон успокаивали после того, как премьер-министр уехал в страну, охваченную войной", - говорится в материале Daily Mail.

Напомним, что Албаниз посетил Бучу, Гостомель и Ирпень.

Известно, что он приехал в Украину в сопровождении трех представителей автралийских СМИ и с усиленной охраной.

Журналисты пишут о "по меньшей мере десятке вооруженных солдат австралийского спецназа".

Энтони Албаниз в Украине (фото: t.me/OleksiyKuleba)

Также политика сопровождала автоколонна с оружием, бронежилетами и медицинским обеспечением "на случай чрезвычайной ситуации".

"За каждым шагом премьера следил и украинский спецназ в полной боевой готовности", - пишут австралийские СМИ.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз в Украине (фото: t.me/OleksiyKuleba)

В Украине Албаниз был поражен увиденным: разрушены гражданские дома, следы мин, уничтожен аэропорт "Антонова"...

А во время общения с журналистами и украинскими политиками он подчеркнул, что его страна поддерживает Украину и "выступает за справедливое наказание за преступления, происходившие здесь".

Кроме этого, он анонсировал новые санкции для России.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз в Украине (фото: t.me/OleksiyKuleba)