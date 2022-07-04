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Жена премьера Австралии не сдержала слез, провожая его в Украину (видео)

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 13:40
Жена премьера Австралии не сдержала слез, провожая его в Украину (видео) Энтони Албаниз перед визитом в Украину довел жену до слез (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

3 июля премьер-министр Австралии Энтони Албаниз прибыл в Украину с визитом. Но перед тем, как поехать в Бучу и Ирпень, которые очень пострадали от российских оккупантов, политик встретился со своей женой.

Этот трогательный момент попал на видео и умилил людей из разных уголков мира.

На кадрах видно, как Джоди Гейдон и Энтони Албаниз обнимаются перед его отъездом в Украину.

Во время эмоционального прощания женщина не сдержала слез.

Жена премьера Австралии не сдержала слез, провожая его в Украину (видео)

Эмоциональное прощание Джоди Гейдон и Энтони Албаниза (кадр из видео)

А после того, как премьер ушел, Джоди пришлось утешать сотруднику Лейбористской партии.

Жена премьера Австралии не сдержала слез, провожая его в Украину (видео)

Эмоциональное прощание Джоди Гейдон и Энтони Албаниза (кадр из видео)

"Госпожу Гейдон успокаивали после того, как премьер-министр уехал в страну, охваченную войной", - говорится в материале Daily Mail.

Напомним, что Албаниз посетил Бучу, Гостомель и Ирпень.

Известно, что он приехал в Украину в сопровождении трех представителей автралийских СМИ и с усиленной охраной.

Журналисты пишут о "по меньшей мере десятке вооруженных солдат австралийского спецназа".

Жена премьера Австралии не сдержала слез, провожая его в Украину (видео)

Энтони Албаниз в Украине (фото: t.me/OleksiyKuleba)

Также политика сопровождала автоколонна с оружием, бронежилетами и медицинским обеспечением "на случай чрезвычайной ситуации".

"За каждым шагом премьера следил и украинский спецназ в полной боевой готовности", - пишут австралийские СМИ.

Жена премьера Австралии не сдержала слез, провожая его в Украину (видео)

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз в Украине (фото: t.me/OleksiyKuleba)

В Украине Албаниз был поражен увиденным: разрушены гражданские дома, следы мин, уничтожен аэропорт "Антонова"...

А во время общения с журналистами и украинскими политиками он подчеркнул, что его страна поддерживает Украину и "выступает за справедливое наказание за преступления, происходившие здесь".

Кроме этого, он анонсировал новые санкции для России.

Жена премьера Австралии не сдержала слез, провожая его в Украину (видео)

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз в Украине (фото: t.me/OleksiyKuleba)

Ранее мы писали, что британский миллиардер Брэнсон посетил Гостомель и поинтересовался восстановлением аэродрома.

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Премьер-министр Буча Австралия Ирпень Визит в Украину
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