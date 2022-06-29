Британский миллиардер Брэнсон посетил Гостомель и интересовался восстановлением аэродрома: фото и видео
Британский миллиардер и владелец космической компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон посетил город Гостомель Киевской области. Он изучил возможности реконструкции аэродрома "Антонов".
Видео визита миллиардера опубликовали на странице "Укроборонпрома" в Telegram.
В частности, накануне полномасштабного вторжения России в Украину Брэнсон призвал мир поддержать Украину: "Мы не должны покидать страну, которая добровольно отказалась от ядерного оружия в обмен на мир и сейчас находится на грани вторжения той самой страны, которая убедила ее сделать это".
В Гостомеле Брэнсон интересовался аэродромом предприятия "Антонов" и возможностями его восстановления.
Также Ричард Брэнсон своими глазами увидел, как оккупанты разрушили два крупнейших по грузоподъемности украинские самолеты в мире: Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".
В Гостомель приехал британский миллиардер Ричард Брэнсон (facebook.com/dumenkotaras)
Народный депутат Давид Арахамия сообщил, что в Гостомеле с Брэнсоном также обсудили проект строительства нового самолета "Мрия" и перспективы сотрудничества в космической сфере.
"Он выразил готовность помогать всем, чем сможет, был приятно ошеломлен нашим оптимизмом и тем, что даже в такие трудные минуты мы думаем о том, как совершить прыжок в аэрокосмическом строительстве", - написал Арахамия.
В Гостомель приехал британский миллиардер Ричард Брэнсон (t.me/David_Arakhamia/96)
Что известно о Ричарде Брэнсоне
Ричард Брэнсон - это британский бизнесмен и основатель корпорации Virgin Group (в ее состав входит одна из наиболее известных космических компаний Virgin Galactic, которая разрабатывает самолеты для космического туризма". Сейчас количество компаний, которые входят в Virgin Group, составляет около 360.
Также состояние Брэнсона оценивается в более чем 5 млрд долларов.
Кроме того, Брэнсон постоянно выступал в поддержку Украины. В конце января он опубликовал статью, в которой заявил, что лидеры бизнеса должны объединиться и отстоять суверенитет Украины на фоне обострения российской агрессии.
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