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Британский миллиардер Брэнсон посетил Гостомель и интересовался восстановлением аэродрома: фото и видео

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Гостомель , Среда 29 июня 2022 19:22
Британский миллиардер Брэнсон посетил Гостомель и интересовался восстановлением аэродрома: фото и видео В Гостомель приехал британский миллиардер Ричард Брэнсон (t.me/David_Arakhamia/96)
Автор: Татьяна Самарук

Британский миллиардер и владелец космической компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон посетил город Гостомель Киевской области. Он изучил возможности реконструкции аэродрома "Антонов".

Видео визита миллиардера опубликовали на странице "Укроборонпрома" в Telegram.

В частности, накануне полномасштабного вторжения России в Украину Брэнсон призвал мир поддержать Украину: "Мы не должны покидать страну, которая добровольно отказалась от ядерного оружия в обмен на мир и сейчас находится на грани вторжения той самой страны, которая убедила ее сделать это".

В Гостомеле Брэнсон интересовался аэродромом предприятия "Антонов" и возможностями его восстановления.

Также Ричард Брэнсон своими глазами увидел, как оккупанты разрушили два крупнейших по грузоподъемности украинские самолеты в мире: Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

Британский миллиардер Брэнсон посетил Гостомель и интересовался восстановлением аэродрома: фото и видеоБританский миллиардер Брэнсон посетил Гостомель и интересовался восстановлением аэродрома: фото и видеоВ Гостомель приехал британский миллиардер Ричард Брэнсон (facebook.com/dumenkotaras)

Народный депутат Давид Арахамия сообщил, что в Гостомеле с Брэнсоном также обсудили проект строительства нового самолета "Мрия" и перспективы сотрудничества в космической сфере.

"Он выразил готовность помогать всем, чем сможет, был приятно ошеломлен нашим оптимизмом и тем, что даже в такие трудные минуты мы думаем о том, как совершить прыжок в аэрокосмическом строительстве", - написал Арахамия.

Британский миллиардер Брэнсон посетил Гостомель и интересовался восстановлением аэродрома: фото и видеоБританский миллиардер Брэнсон посетил Гостомель и интересовался восстановлением аэродрома: фото и видеоВ Гостомель приехал британский миллиардер Ричард Брэнсон (t.me/David_Arakhamia/96)

Что известно о Ричарде Брэнсоне

Ричард Брэнсон - это британский бизнесмен и основатель корпорации Virgin Group (в ее состав входит одна из наиболее известных космических компаний Virgin Galactic, которая разрабатывает самолеты для космического туризма". Сейчас количество компаний, которые входят в Virgin Group, составляет около 360.

Также состояние Брэнсона оценивается в более чем 5 млрд долларов.

Кроме того, Брэнсон постоянно выступал в поддержку Украины. В конце января он опубликовал статью, в которой заявил, что лидеры бизнеса должны объединиться и отстоять суверенитет Украины на фоне обострения российской агрессии.

Ранее мы сообщали, что Шон Пенн приехал в Украину, чтобы своими глазами увидеть преступления Путина.

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