Дружина прем'єра Австралії не стримала сліз, проводжаючи його в Україну (відео)
3 липня прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз прибув в Україну з візитом. Але перед тим, як поїхати до Бучі і Ірпеня, що дуже постраждали від російських окупантів, політик зустрівся зі своєю дружиною.
Цей зворушливий момент потрапив на відео і розчулив людей з різних куточків світу.
На кадрах видно, як Джоді Гейдон і Ентоні Албаніз обіймаються перед його від'їздом до України.
Під час емоційного прощання жінка не стримала сліз.
Емоційне прощання Джоді Гейдон і Ентоні Албаніза (кадр з відео)
А після того, як прем'єр пішов, Джоді довелося втішати співробітнику Лейбористської партії.
Емоційне прощання Джоді Гейдон і Ентоні Албаніза (кадр з відео)
"Пані Гейдон заспокоювали після того, як прем’єр-міністр виїхав до країни, охопленої війною", - йдеться у матеріалі Daily Mail.
Нагадаємо, що Албаніз відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь.
Відомо, що він приїхав в Україну в супроводі трьох представників автралійських ЗМІ і з посиленою охороною.
Журналісти пишуть про "щонайменше десяток озброєних солдатів австралійського спецназу".
Ентоні Албаніз в Україні (фото: t.me/OleksiyKuleba)
Також політика супроводжувала автоколона зі зброєю, бронежилетами і медичним забезпеченням "на випадок надзвичайної ситуації".
"За кожним кроком прем'єра стежив і український спецназ у повній бойовій готовності", - пишуть австралійські ЗМІ.
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз в Україні (фото: t.me/OleksiyKuleba)
В Україні Албаніз був вражений побаченим: зруйновані цивільні будинки, сліди мін, знищений аеропорт "Антонова"...
А під час спілкування з журналістами і українськими політиками він підкреслив, що його країна підтримує Україну і "виступає за справедливе покарання за злочини, що відбувалися тут".
Крім цього, він анонсував нові санкції для Росії.
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз в Україні (фото: t.me/OleksiyKuleba)
Раніше ми писали, що британський мільярдер Бренсон відвідав Гостомель та зацікавився відновленням аеродрому.