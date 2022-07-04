ru ua
Пн, 04 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дружина прем'єра Австралії не стримала сліз, проводжаючи його в Україну (відео)

Новость на русском →
Понеділок 04 липня 2022 13:40
Дружина прем'єра Австралії не стримала сліз, проводжаючи його в Україну (відео) Ентоні Албаніз перед візитом в Україну довів дружину до сліз (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

3 липня прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз прибув в Україну з візитом. Але перед тим, як поїхати до Бучі і Ірпеня, що дуже постраждали від російських окупантів, політик зустрівся зі своєю дружиною.

Цей зворушливий момент потрапив на відео і розчулив людей з різних куточків світу.

На кадрах видно, як Джоді Гейдон і Ентоні Албаніз обіймаються перед його від'їздом до України.

Під час емоційного прощання жінка не стримала сліз.

Дружина прем'єра Австралії не стримала сліз, проводжаючи його в Україну (відео)

Емоційне прощання Джоді Гейдон і Ентоні Албаніза (кадр з відео)

А після того, як прем'єр пішов, Джоді довелося втішати співробітнику Лейбористської партії.

Дружина прем'єра Австралії не стримала сліз, проводжаючи його в Україну (відео)

Емоційне прощання Джоді Гейдон і Ентоні Албаніза (кадр з відео)

"Пані Гейдон заспокоювали після того, як прем’єр-міністр виїхав до країни, охопленої війною", - йдеться у матеріалі Daily Mail.

Нагадаємо, що Албаніз відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь.

Відомо, що він приїхав в Україну в супроводі трьох представників автралійських ЗМІ і з посиленою охороною.

Журналісти пишуть про "щонайменше десяток озброєних солдатів австралійського спецназу".

Дружина прем'єра Австралії не стримала сліз, проводжаючи його в Україну (відео)

Ентоні Албаніз в Україні (фото: t.me/OleksiyKuleba)

Також політика супроводжувала автоколона зі зброєю, бронежилетами і медичним забезпеченням "на випадок надзвичайної ситуації".

"За кожним кроком прем'єра стежив і український спецназ у повній бойовій готовності", - пишуть австралійські ЗМІ.

Дружина прем'єра Австралії не стримала сліз, проводжаючи його в Україну (відео)

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз в Україні (фото: t.me/OleksiyKuleba)

В Україні Албаніз був вражений побаченим: зруйновані цивільні будинки, сліди мін, знищений аеропорт "Антонова"...

А під час спілкування з журналістами і українськими політиками він підкреслив, що його країна підтримує Україну і "виступає за справедливе покарання за злочини, що відбувалися тут".

Крім цього, він анонсував нові санкції для Росії.

Дружина прем'єра Австралії не стримала сліз, проводжаючи його в Україну (відео)

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз в Україні (фото: t.me/OleksiyKuleba)

Раніше ми писали, що британський мільярдер Бренсон відвідав Гостомель та зацікавився відновленням аеродрому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прем'єр-міністр Буча Австралия Ирпень Візит в Україну
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя