ru ua
Вс, 03 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Премьер Австралии прибыл в Украину с визитом: посетил Бучу и Ирпень

Новина українською →
Киев, Воскресенье 03 июля 2022 12:34
Премьер Австралии прибыл в Украину с визитом: посетил Бучу и Ирпень Фото: премьер-министр Австралии Энтони Албанез прибыл в Украину (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Австралии Энтони Албанез прибыл в Украину с рабочим визитом. По прибытии он посетил Бучу, Гостомель и Ирпень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в Telegram.

Албанез был поражен от вида разрушенных гражданские дома, следов мин, уничтоженного аэропорта "Антонова", сообщил Кулеба.

"Австралия поддерживает Украину и выступает за справедливое наказание за происходившие здесь преступления", - заявил австралийский премьер.

Фото: премьер-министр Австралии Энтони Албанез прибыл в Украину (t.me/OleksiyKuleba)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьера Австралии Энтони Альбанезе в Киев.

Ранее Австралия ввела санкции против главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, гимнастки Алины Кабаевой и бизнесменов Игоря и Михаила Путиных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австралия Визит в Украину
NEWS
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта