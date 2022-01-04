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Жена Остапчука пожаловалась на резкое ухудшение здоровья: "такого еще не видела"

Автор: Роман Мирончук

Жена известного шоумена Владимира Остапчука Кристина пожаловалась на резкое ухудшение здоровье. Паре даже пришлось прервать свой отдых в Карпатах.

Об этом Кристина рассказала в Instagram-сториз.

Она заявила, что чувствует себя очень плохо. У нее поднялась температура до 38,7 градусов и ничем ее сбить нельзя. Также у нее кашель и жуткая головная боль.

Скриншот с Instagram

Девушка сделала два быстрых теста на COVID-19, но они показали отрицательный результат. После чего она решила сделать нормальный тест и еще тест на грипп.

"Вчера в таком состоянии я осилила дорогу в 12 часов и скажу вам - это трэш. Желаю всем быть здоровыми всегда!" - отметила Остапчук.

Тест на грипп показал, что она заболела гриппом А.

Скриншот с Instagram

"Такого я еще не видела, когда пьешь жаропонижающее, в хорошей дозе, а она (температура, - ред.) растет", - написала Остапчук в новой сториз.

Она также рассказала, что у нее озноб переходит в жар и жутко болит тело. При этом ей пришлось выпить Ибупрофен - противовоспалительный препарат.

Скриншот с Instagram

Напомним, в сентябре Кристина Остапчук перенесла операцию. Она не уточнила, что это была за операция, только сказала, что она была плановая.

Мы также писали о том, что Кристина Остапчук заступилась за мужа, которого Саша Пустовит обвинила в скандале с блогерами.

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Кристина ГорнякВладимир Остапчук