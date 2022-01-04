Дружина Остапчука поскаржилася на різке погіршення здоров'я: "такого ще не бачила"

Вона заявила, що відчуває себе дуже погано. У неї піднялася температура до 38,7 градусів і нічим її збити не можна. Також у неї кашель і страшний головний біль.

Скріншот з Instagram

Дівчина зробила два швидких теста на COVID-19, але вони показали негативний результат. Після чого вона вирішила зробити нормальний тест і ще тест на грип.

"Вчора в такому стані я подужала дорогу в 12 годин і скажу вам - це треш. Бажаю всім бути здоровими завжди!" - зазначила Остапчук.

Тест на грип показав, що вона захворіла на грип А.

Скріншот з Instagram

"Такого я ще не бачила, коли п'єш жарознижуюче, в хорошій дозі, а вона (температура, - ред.) зростає", - написала Остапчук у новій сторіз.

Вона також розповіла, що у неї озноб переходить в жар і сильно болить тіло. При цьому їй довелося випити Ібупрофен - протизапальний препарат.

Скріншот з Instagram