Саша Пустовит обвинила Остапчука в скандале с блогерами: жена ведущего не стала молчать

Саша Пустовит была одной из приглашенных гостей на скандальную вечеринку во Львове, где в День памяти жертв Голодомора отмечали день рождение блогера Александра Залиско. Популярная украинская блогерша обвинила в скандале ведущего торжества Владимира Остапчука.

Девушка заявила, что виновным в громком скандале является Владимир Остапчук, который опубликовал "дебильное и необдуманное сториз".

"Никаких связанных с Днем памяти жертв Голодомора названий вечеринки не было. Было дебильное и необдуманное сториз ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал. Мы все об этом говорили, но было поздно", - написала она.

Скриншот с Instagram

Отметим, что Остапчук, опубликовал в тот вечер фото с подписью "голодная блогерская туса". Позже он извинился за это сториз, и сказал, что никоим образом не хотел надругаться над Днем памяти жертв Голодомора. Просто блогеры очень долго ждали еду.

Также Пустовит возмущена тем, что СМИ называют ее скандальной блогершей, а ведь ее блог "о добре и позитиве".

Скриншот с Instagram

Супруга Остапчука Кристина Горняк ответила Пустовит.

"Хайп с разводом уже потерял свою силу, надо найти новые публичные темы? Говоришь, твой блог о доброте? А где же она, когда ты обвиняешь других в своих необдуманных поступках? Вот нутро..." - написала жена Остапчука.

Скриншот с Instagram

Она также опубликовала переписку с Пустовит, в которой похвалила, что Кристина защищает своего мужа, но, по ее словам, на ситуацию надо посмотреть не как жена ведущего, а как рядовой человек.

Кристина написала, что извиниться за этот поступок нужно всем, а не перебрасывать вину на других. После этого Пустовит ее заблокировала.

Скриншот с Instagram

Имениннику Александру Залиско, который устроил вечеринку, грозит штраф в размере 17 тысяч гривен за нарушение карантинных ограничений.

Блогер также записал видео с извинениями и сообщил, что совсем забыл о том, что в этом году День памяти выпал на его день рождения - 27 ноября. Этот день всегда приходится на четвертую субботу ноября.

Залиско отметил, что после скандала, большие бренды разорвали с ним сотрудничество и теперь он лишился основного дохода. Кроме того, ему пишут угрозы.