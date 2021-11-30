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Саша Пустовит обвинила Остапчука в скандале с блогерами: жена ведущего не стала молчать

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 16:36
Саша Пустовит обвинила Остапчука в скандале с блогерами: жена ведущего не стала молчать Саша Пустовит (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Роман Мирончук

Саша Пустовит была одной из приглашенных гостей на скандальную вечеринку во Львове, где в День памяти жертв Голодомора отмечали день рождение блогера Александра Залиско. Популярная украинская блогерша обвинила в скандале ведущего торжества Владимира Остапчука.

Свои претензии Остапчуку она написала в Instagram-сториз.

Девушка заявила, что виновным в громком скандале является Владимир Остапчук, который опубликовал "дебильное и необдуманное сториз".

"Никаких связанных с Днем памяти жертв Голодомора названий вечеринки не было. Было дебильное и необдуманное сториз ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал. Мы все об этом говорили, но было поздно", - написала она.

Саша Пустовит обвинила Остапчука в скандале с блогерами: жена ведущего не стала молчать

Скриншот с Instagram

Отметим, что Остапчук, опубликовал в тот вечер фото с подписью "голодная блогерская туса". Позже он извинился за это сториз, и сказал, что никоим образом не хотел надругаться над Днем памяти жертв Голодомора. Просто блогеры очень долго ждали еду.

Также Пустовит возмущена тем, что СМИ называют ее скандальной блогершей, а ведь ее блог "о добре и позитиве".

Саша Пустовит обвинила Остапчука в скандале с блогерами: жена ведущего не стала молчать

Скриншот с Instagram

Супруга Остапчука Кристина Горняк ответила Пустовит.

"Хайп с разводом уже потерял свою силу, надо найти новые публичные темы? Говоришь, твой блог о доброте? А где же она, когда ты обвиняешь других в своих необдуманных поступках? Вот нутро..." - написала жена Остапчука.

Саша Пустовит обвинила Остапчука в скандале с блогерами: жена ведущего не стала молчать

Скриншот с Instagram

Она также опубликовала переписку с Пустовит, в которой похвалила, что Кристина защищает своего мужа, но, по ее словам, на ситуацию надо посмотреть не как жена ведущего, а как рядовой человек.

Кристина написала, что извиниться за этот поступок нужно всем, а не перебрасывать вину на других. После этого Пустовит ее заблокировала.

Саша Пустовит обвинила Остапчука в скандале с блогерами: жена ведущего не стала молчать

Скриншот с Instagram

Имениннику Александру Залиско, который устроил вечеринку, грозит штраф в размере 17 тысяч гривен за нарушение карантинных ограничений.

Блогер также записал видео с извинениями и сообщил, что совсем забыл о том, что в этом году День памяти выпал на его день рождения - 27 ноября. Этот день всегда приходится на четвертую субботу ноября.

Залиско отметил, что после скандала, большие бренды разорвали с ним сотрудничество и теперь он лишился основного дохода. Кроме того, ему пишут угрозы.

Напомним, после скандала первым брендом, который прекратил сотрудничество с блогерами, стал Andreas Moskin.

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Владимир Остапчук Саша Пустовит
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