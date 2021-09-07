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Жена Остапчука перенесла операцию: первые фото с больницы

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Киев, Вторник 07 сентября 2021 11:18
Жена Остапчука перенесла операцию: первые фото с больницы Фото: Кристина Горняк (instagram.com/kristygor)
Автор: Роман Мирончук

Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк перенесла операцию. Причину хирургического вмешательства она не назвала, но заявила, что это была плановая операция.

Об этом сама Горняк призналась в Instagram-сториз, показав также фотографии из больницы.

Что же случилось с Кристиной Горняк?

Жена ведущего шоу "Співають всі!" и "Маска" на канале "Украина" рассказала, что это была ее первая операция, и она прошла успешно. При этом девушка все равно переживала.

Жена Остапчука перенесла операцию: первые фото с больницы

Скриншот (instagram.com/kristygor)

Горняк также поблагодарила медиков, которые делали ей операцию.

Жена Остапчука перенесла операцию: первые фото с больницы

Скриншот (instagram.com/kristygor)

"В этот раз я переживала за наркоз, тем более как услышала, что с трубкой в горле. А потом поняла, что он наоборот безопасный и доверилась полностью", - отметила она.

Жена Остапчука перенесла операцию: первые фото с больницы

Скриншот (instagram.com/kristygor)

Девушка рассказала, что отходит от наркоза и ждет, когда упадет давление. После этого она поедет домой.

Жена Остапчука перенесла операцию: первые фото с больницы

Скриншот (instagram.com/kristygor)

Напомним, Владимир Остапчук с Кристиной ездил на отдых на греческий остров Крит. Пара жила в курортном поселке Аниссарас, где повстречалась с Филиппом Кирокоровым и сходила с ним на ужин.

После этого Горняк оправдалась за встречу и ужин с одиозным российским певцом. По ее словам, с Кирокоровым они встретились случайно. Оказалось, что певец, как и они отдыхал в том же курортном поселке.

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Владимир Остапчук Кристина Горняк
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