Жена Остапчука перенесла операцию: первые фото с больницы

Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк перенесла операцию. Причину хирургического вмешательства она не назвала, но заявила, что это была плановая операция.

Об этом сама Горняк призналась в Instagram-сториз , показав также фотографии из больницы.

Что же случилось с Кристиной Горняк?

Жена ведущего шоу "Співають всі!" и "Маска" на канале "Украина" рассказала, что это была ее первая операция, и она прошла успешно. При этом девушка все равно переживала.

Скриншот (instagram.com/kristygor)

Горняк также поблагодарила медиков, которые делали ей операцию.

Скриншот (instagram.com/kristygor)

"В этот раз я переживала за наркоз, тем более как услышала, что с трубкой в горле. А потом поняла, что он наоборот безопасный и доверилась полностью", - отметила она.

Скриншот (instagram.com/kristygor)

Девушка рассказала, что отходит от наркоза и ждет, когда упадет давление. После этого она поедет домой.

Скриншот (instagram.com/kristygor)