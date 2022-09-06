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Жена Бориса Джонсона поразила всех красотой, покидая Даунинг-стрит (фото)

Керри и Борис Джонсоны (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Борис Джонсон покидает Даунинг-стрит после того, как его на посту премьер-министра Великобритании заменила Лиз Трасс. Но внимание британских СМИ сегодня было приковано не только к Джонсонюку, но и к его жене Керри - она поразила всех своей красотой и образом.

Элегантная жена экспремьера вышла с ним на пресконференцию, нежно держа за руку. А одета она была в розовое платье Ditsy Floral Fuschia с вырезом на спине, украшенное цветами, от местного бренда Harmur, которое можно купить за 195 фунтов.

Платье миссис Джонсон на 100% сделано из шелка, имеет плавающие шифоновые рукава с рабочими манжетами на пуговицах, складку на талии, регулируемую завязку на шее и яркий цветочный принт.

Также для последней пресконференции Бориса Джонсона в качестве премьер-министра 34-летняя мать двоих его детей распустила свои светлые локоны и выбрала розовую помаду в тон изысканному платью.

Керри Джонсон (фото: Getty Images)

К слову, как Керри уже давно привлекает внимание ярых модниц по всей Британии своим шикарным и богемным стилем.

Керри Джонсон (фото: twitter.com/parsonsmedia)

При этом женщина отдает предпочтение не дорогим дизайнерским нарядам, а арендованным вещам или дешевым, но стильным платьям местных производителей. Также она известна своей любовью к экологической моде.

В этом смысле, Керри сравнивают с Еленой Зеленской, которая тоже одевается в стильные украинские бренды.

Платье Керри Джонсон (фото: harmur.co.uk)

Добавим, что после речи, в которой Джонсон эмоционально заявил, что Британия должна продолжать поддерживать Украину против российской агрессии, несмотря на экономические проблемы, мужчина подошел к своей возлюбленной, нежно взял ее за руку и повел сквозь толпу.

Керри и Борис Джонсоны (фото: Getty Images)

Читайте также о том, как Владимир Зеленский отреагировал на победу Трасс.

Ранее мы писали, что Джонсон после отставки может предстать в новой ипостаси.

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Борис Джонсон