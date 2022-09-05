Есть определенные идеи. Джонсон после отставки может предстать в новой ипостаси, - Пристайко
Борис Джонсон после своей отставки с поста премьер-министра Великобритании может предстать в новых ипостасиях. У него уже есть несколько идей по этому поводу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко в эфире телемарафона 5 сентября.
Дипломат решил не рассказывать, о чем именно говорится.
"У Джонсона уже есть определенные идеи. В ближайшее время, я думаю, мы увидим Джонсона в новых ипостасях", - отметил Пристайко.
Посол также выразил уверенность, что Украина продолжит занимать очень важную часть в жизни уже теперь бывшего премьера Британии.
Напомним, в Великобритании назначили нового премьер-министра. Эту должность отныне будет занимать Лиз Трасс.
К слову, читайте в материале РБК-Украина - Чем запомнился Джонсон на посту премьера Британии.
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