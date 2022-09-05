ua ru
Вт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Есть определенные идеи. Джонсон после отставки может предстать в новой ипостаси, - Пристайко

Новина українською →
Понедельник 05 сентября 2022 23:55
Есть определенные идеи. Джонсон после отставки может предстать в новой ипостаси, - Пристайко Фото: Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Борис Джонсон после своей отставки с поста премьер-министра Великобритании может предстать в новых ипостасиях. У него уже есть несколько идей по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко в эфире телемарафона 5 сентября.

Дипломат решил не рассказывать, о чем именно говорится.

"У Джонсона уже есть определенные идеи. В ближайшее время, я думаю, мы увидим Джонсона в новых ипостасях", - отметил Пристайко.

Посол также выразил уверенность, что Украина продолжит занимать очень важную часть в жизни уже теперь бывшего премьера Британии.

Напомним, в Великобритании назначили нового премьер-министра. Эту должность отныне будет занимать Лиз Трасс.

К слову, читайте в материале РБК-Украина - Чем запомнился Джонсон на посту премьера Британии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Джонсон Война России против Украины
NEWS
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
DAILY
Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить