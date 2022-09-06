"Это все, ребята". Джонсон выступил с прощальной речью

Борис Джонсон обратился к Британии со своей прощальной речью перед передачей должности Лиз Трасс. Во время которой он заверил, его преемница сделает все возможное для победы над энергетическим шантажом Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Ну вот и все, ребята", - так начал свое выступление Джонсон, после чего поблагодарил собравшихся за то, что пришли послушать его и подчеркнул, что новое соревнование за лидерство в Консервативной партии было "неожиданным эстафетой, правила которой изменили на полпути".

В своей речи он, в частности, перечислил свои достижения как премьер-министра, поблагодарил министров за работу с Brexit, за оперативное развертывание кампании с COVID-вакцинации во время пандемии, а также за эффективное противостояние российскому диктатору Владимиру Путину.

Также Джонсон прибег и к эмоциональным высказываниям, сравнив себя с "ракетой-носителем".

"Сейчас я как одна из тех ракет-носителей, которая выполнила свою функцию, и теперь я буду мягко возвращаться в атмосферу и невидимо спущусь на воду в каком-то отдаленном и неприметном уголке Тихого океана", - сказал он.

Кроме того, Джонсон заявил, он не будет вмешиваться в новое правительство во главе с Лиз Трасс и выразил убеждение, что Путин получит поражение.

"Если Путин думает, что он может достичь успеха, шантажируя и запугивая британский народ, то он полностью ошибается. Новое правительство Британии выведет страну из этого кризиса (энергетического шантажа РФ - ред.)", - подчеркнул он.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон объявил, что уходит с должности премьер-министра Соединенного Королевства. Решение было принято после ряда отставок в правительстве, вызванных скандалом с заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в Палате Общин Крисом Пинчером.

Добавим, вчера, 5 сентября, в Великобритании избрали нового премьер-министра страны. Ею стала действующая глава МИД Британии Лиз Трасс, а уже сегодня королева Елизавета II утвердит ее назначение.

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