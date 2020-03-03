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Ждите завтра: появились новые данные об отставке Гончарука

STYLERЖизнь    03.03.2020 - 18:41
Ждите завтра: появились новые данные об отставке Гончарука
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Александр Дубинский рассказал о новых кадровых перестановках в Кабинете министров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и даже названо имя человека, который займет его пост. Также свои кресла потеряют еще несколько министров, которым уже нашли замену. Об этом сообщил на своей странице в Telegram народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский.

Он сообщил, что в среду, 4 марта, произойдет перезагрузка Кабинета министров Украины и вместе с несколькими министрами уйдет Алексей Гончарук.

"Гончарук написал заявление. Кабмин будет перезагружен. Премьер-министр Шмыгаль. Первый вице – не найден. Минэкономики – Милованов. Минфин – Уманский. Минюст – Малюська. Минобразования – Новосад. МВД – Аваков", - написал Дубинский и добавил, что новые лица будут объявлены президентом на заседании фракции.

В частности, новые министры будут назначены в министерство ветеранов, минАПК, Минпромышленности, Минрегион, а также у Министерства охраны здоровья появится новый министр.

Кроме того, Александр Дубинский сообщил, что в Кабинете министров остались еще вакансии.

Ждите завтра: появились новые данные об отставке Гончарука

Скриншот

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли данную информацию, так как ранее премьер-министр заявил, что не писал заявления об отставке. Кроме того, некоторые украинцы считают, что частичное переформатирование не поможет и нужно полностью менять всех министров.

  • Перезагружен? Уважаемый, когда в компьютере вирус, перезагрузка не спасает! Только форматирование и переустановка системы.
  • Прочла ваш пост. Ждем завтрашнего дня. И вот, представьте себе не случится то, что вы написали. При всем уважении к вам, я должна считать, что вы фейки выбрасываете в соцсети. Ну не хочется.

Ждите завтра: появились новые данные об отставке ГончарукаЖдите завтра: появились новые данные об отставке Гончарука

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныотставкаАлексей Гончарук
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