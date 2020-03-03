Чекайте завтра: з'явилися нові дані про відставку Гончарука

Олександр Дубинський розповів про нові кадрові перестановки в Кабінеті міністрів
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і навіть названо ім'я людини, який займе його посаду. Також свої крісла втратять ще кілька міністрів, яким вже знайшли заміну. Про це повідомив на своїй сторінці в Telegram народний депутат "Слуги народу" Олександр Дубинський.
Він повідомив, що в середу, 4 березня, відбудеться перезавантаження Кабінету міністрів України й разом з кількома міністрами піде Олексій Гончарук.
"Гончарук написав заяву. Кабмін буде перезавантажений. Прем'єр-міністр Шмигаль. Перший віце – не знайдений. Мінекономіки – Милованов. Мінфін – Уманський. Мін'юст – Малюська. Міносвіти – Новосад. МВС – Аваков", - написав Дубинський і додав, що нові обличчя будуть оголошені президентом на засіданні фракції.
Зокрема, нові міністри будуть призначені у міністерство ветеранів, МінАПК, Минпромисловості, Мінрегіон, а також у Міністерства охорони здоров'я з'явиться новий міністр.
Крім того, Олександр Дубинський повідомив, що в Кабінеті міністрів залишилися ще вакансії.
Скріншот
Користувачі соціальних мереж неоднозначно сприйняли цю інформацію, через те, що раніше прем'єр-міністр заявив, що не писав заяви про відставку. Крім того, деякі українці вважають, що часткове переформатування не допоможе і потрібно повністю міняти всіх міністрів.
Скріншоти коментарів