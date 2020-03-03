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Чекайте завтра: з'явилися нові дані про відставку Гончарука

STYLERЖиття    03.03.2020 - 18:41
Чекайте завтра: з'явилися нові дані про відставку Гончарука
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Олександр Дубинський розповів про нові кадрові перестановки в Кабінеті міністрів

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і навіть названо ім'я людини, який займе його посаду. Також свої крісла втратять ще кілька міністрів, яким вже знайшли заміну. Про це повідомив на своїй сторінці в Telegram народний депутат "Слуги народу" Олександр Дубинський.

Він повідомив, що в середу, 4 березня, відбудеться перезавантаження Кабінету міністрів України й разом з кількома міністрами піде Олексій Гончарук.

"Гончарук написав заяву. Кабмін буде перезавантажений. Прем'єр-міністр Шмигаль. Перший віце – не знайдений. Мінекономіки – Милованов. Мінфін – Уманський. Мін'юст – Малюська. Міносвіти – Новосад. МВС – Аваков", - написав Дубинський і додав, що нові обличчя будуть оголошені президентом на засіданні фракції.

Зокрема, нові міністри будуть призначені у міністерство ветеранів, МінАПК, Минпромисловості, Мінрегіон, а також у Міністерства охорони здоров'я з'явиться новий міністр.

Крім того, Олександр Дубинський повідомив, що в Кабінеті міністрів залишилися ще вакансії.

Чекайте завтра: з'явилися нові дані про відставку Гончарука

Скріншот

Користувачі соціальних мереж неоднозначно сприйняли цю інформацію, через те, що раніше прем'єр-міністр заявив, що не писав заяви про відставку. Крім того, деякі українці вважають, що часткове переформатування не допоможе і потрібно повністю міняти всіх міністрів.

  • Перезавантаження? Шановний, коли в комп'ютері вірус, перезавантаження не рятує! Тільки форматування і перевстановлення системи.
  • Прочитала ваш пост. Чекаємо завтрашнього дня. І от, уявіть собі не станеться те, що ви написали. При всій повазі до вас, я повинна вважати, що ви фейки викидаєте в соцмережі. Ну не хочеться.

Чекайте завтра: з'явилися нові дані про відставку ГончарукаЧекайте завтра: з'явилися нові дані про відставку Гончарука

Скріншоти коментарів

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниотставкаОлексій Гончарук
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