Гончарук рассказал про свою отставку: мы отбивались, как могли

Алексей Гончарук (фото: РБК-Украина)

В сети появилась переписка Алексея Гончарука с Джокером, где премьер-министр рассказал о своей отставке

Алексей Гончарук, который встретился с Андреем Ермаком в киевском ресторане, не уходит с поста премьер-министра Украины. Однако глава Кабмина очень близок к тому, чтобы написать заявление об отставке. Об этом сам Гончарук признался во время переписки с пранкером Джокером, который общался с премьером от имени нардепа Гео Лероса.

Текст скандальной переписки Джокер опубликовал в своем Telegram-канале 2 марта.

"На время перевоплотился в Гео Лероса. И решил завязать знакомство с премьер-министром Лешей Гончаруком. Так вошел в роль, что посмотрел на него другими глазами. Плечистый, здоровый, высокий розовощекий мужчина. Красавец, с широкими скулами и узористой бородкой, как из барбершопа. Пригласил парня в ресторан. Историю нашего романа читайте выше", - написал пранкер, показав десятки скринов переписки с Гончаруком.

Отметим, что во время общения "Гео Лерос" поддерживал Гончарука и не стеснялся нецензурно выражаться. Также он не скрывал своего разочарования от того, что премьер может уйти со своей должности.

Вот несколько реплик Гончарука из переписки с Джокером:

В парламенте слишком много людей, которые хотят моей отставки, друже

Следующие 5 дней еще 100 раз все может поменяться

Мы отбивались, как могли

Я никаких заявлений не писал, но действительно к этому очень близок

Ни один человек с таким объемом задач не справится

Зе мне ничего и никого не навязывает

Володя (Бородянский) сильный менеджер. Я не хотел бы его потерять

У меня пока еще мало опыта, но я учусь

По "плюсам" нас уничтожают

Скриншоты переписки Гончарука с Джокером

Отметим, что в Верховной Раде пока нет заявления Алексея Гончаркука об отставке с поста премьер-министра Украины.