Перезагрузка Кабмина: что известно о возможных назначениях

Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Рада завтра рассмотрит кадровые вопросы Кабмина, возможно назначат 4 новых министра

Отставка Кабмина Алексея Гончарука или отдельных министров может быть вынесена на обсуждение на внеочередном заседании Верховной рады 4 марта. Подробнее о возможной перезагрузке Кабмина - в материале РБК-Украина.

Решение об отставке Гончарука может быть принято на заседании фракции СН

Вечером 3 марта состоится заседание фракции "Слуга народа" при участии президента Владимира Зеленского. На заседании, по данным нардепа от СН Александра Качуры, могут принять решение об отставке Гончарука и всего Кабмина, а также об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.

В ОП заявляют, что Зеленский еще не принял решение по отставке Гончарука

Источник РБК-Украина в Офисе президента сообщил, что решение об отставке Гончарука еще не принято окончательно.

"Должен быть серьезный аудит и понимание причин многих неудач в стратегическом виденье, может ли он (Гончарук, - ред.) быть более успешным во второй половине своего иммунитета", - сообщил источник.

Шмыгаль может возглавить Кабмин вместо Гончарука

По данным источников РБК-Украина, главным кандидатом на пост премьера является нынешний вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Его могут назначить с "испытательным сроком".

Также, по информации источников, в новом Кабмине могут остаться Михаил Федоров, Дмитрий Дубилет и Арсен Аваков. Также должности могут сохранить Анна Новосад и Тимофей Милованов.

Кроме того, по информации РБК-Украина, в "пакете" с министрами рассматривается смена главы Гостаможни и Генеральной прокуратуры.

В "Слуге народа" не исключают, что Гончарук может подать в отставку

Отставку Алексея Гончарука не исключают источники РБК-Украина в "Слуге народа".

"Считаю, что Гончарук подаст заявление об отставке", - сообщил источник.

Кроме того, по словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, у фракции есть очень много вопросов к Гончаруку. Однако, парламент не сможет его уволить, если он сам не подаст заявление.

Вместе с тем, по информации РБК-Украина, на данный момент Гончарук заявление об отставке не писал.

Рада 4 марта может назначить 4 министров

По информации источников РБК-Украина, на внеочередном заседании Рада может назначить четырех министров и создать должность вице-премьера по вопросам промышленности.

В частности, по словам источника, нардепы планируют уволить министра иностранных дел, министра здравоохранения и министра социальной политики. По информации РБК-Украина, на должность главы МИД рассматривают кандидатуры советника президента Руслана Демченко и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы.

Кроме того, Минветеранов могут разделить, а Министерство по вопросам оккупированных территорий может возглавить представитель Украины в подгруппе ТКГ Алексей Резников.

Повестка заседания Рады 4 марта

Согласно информации на сайте парламента, нардепы на внеочередном заседании 4 марта рассмотрят такие вопросы:

Проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (реестр. № 3003П);

Проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил), (реестр. № 3015П);

Проект закона о ратификации рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины (реестр. № 0025);

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "О предотвращении коррупции" (второе чтение) (реестр. № 2500Д);

О Кабинете министров Украины;

О деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Зеленский созвал внеочередное заседание Рада

Вечером 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение внеочередного заседания Верховной рады. Как известно, в повестке заседания рассмотрение нескольких законопроектов, кадровые вопросы Кабмина и отчет правоохранительных органов. Накануне заседания Рады, вечером 3 марта, запланировано заседание фракции "Слуга народа". Как ожидается, на фракцию придет Зеленский, также приглашены генпрокурор Руслан Рябошапка и директор НАБУ Артем Сытник.