Перезагрузка Кабмина: что известно о возможных назначениях

Рада завтра рассмотрит кадровые вопросы Кабмина, возможно назначат 4 новых министра
Отставка Кабмина Алексея Гончарука или отдельных министров может быть вынесена на обсуждение на внеочередном заседании Верховной рады 4 марта. Подробнее о возможной перезагрузке Кабмина - в материале РБК-Украина.
Вечером 3 марта состоится заседание фракции "Слуга народа" при участии президента Владимира Зеленского. На заседании, по данным нардепа от СН Александра Качуры, могут принять решение об отставке Гончарука и всего Кабмина, а также об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.
Источник РБК-Украина в Офисе президента сообщил, что решение об отставке Гончарука еще не принято окончательно.
"Должен быть серьезный аудит и понимание причин многих неудач в стратегическом виденье, может ли он (Гончарук, - ред.) быть более успешным во второй половине своего иммунитета", - сообщил источник.
По данным источников РБК-Украина, главным кандидатом на пост премьера является нынешний вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Его могут назначить с "испытательным сроком".
Также, по информации источников, в новом Кабмине могут остаться Михаил Федоров, Дмитрий Дубилет и Арсен Аваков. Также должности могут сохранить Анна Новосад и Тимофей Милованов.
Кроме того, по информации РБК-Украина, в "пакете" с министрами рассматривается смена главы Гостаможни и Генеральной прокуратуры.
Отставку Алексея Гончарука не исключают источники РБК-Украина в "Слуге народа".
"Считаю, что Гончарук подаст заявление об отставке", - сообщил источник.
Кроме того, по словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, у фракции есть очень много вопросов к Гончаруку. Однако, парламент не сможет его уволить, если он сам не подаст заявление.
Вместе с тем, по информации РБК-Украина, на данный момент Гончарук заявление об отставке не писал.
По информации источников РБК-Украина, на внеочередном заседании Рада может назначить четырех министров и создать должность вице-премьера по вопросам промышленности.
В частности, по словам источника, нардепы планируют уволить министра иностранных дел, министра здравоохранения и министра социальной политики. По информации РБК-Украина, на должность главы МИД рассматривают кандидатуры советника президента Руслана Демченко и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы.
Кроме того, Минветеранов могут разделить, а Министерство по вопросам оккупированных территорий может возглавить представитель Украины в подгруппе ТКГ Алексей Резников.
Согласно информации на сайте парламента, нардепы на внеочередном заседании 4 марта рассмотрят такие вопросы:
Вечером 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение внеочередного заседания Верховной рады. Как известно, в повестке заседания рассмотрение нескольких законопроектов, кадровые вопросы Кабмина и отчет правоохранительных органов. Накануне заседания Рады, вечером 3 марта, запланировано заседание фракции "Слуга народа". Как ожидается, на фракцию придет Зеленский, также приглашены генпрокурор Руслан Рябошапка и директор НАБУ Артем Сытник.