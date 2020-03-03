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Зеленский еще не принял решение об отставке Гончарука, - источник в ОП

Новости » Политика     03.03.2020 - 13:29
Зеленский еще не принял решение об отставке Гончарука, - источник в ОП
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский будет обсуждать этот вопрос с фракцией и международными партнерами

Решение об отставке премьер-министра Алексея Гончарука еще не принято окончательно. Об этом сообщил РБК-Украина источник в Офисе президента.

Источник издания сообщил, что президент Владимир Зеленский будет обсуждать этот вопрос с фракцией и международными партнерами.

"Решение не принято. Рубить шашкой - не в стиле мягкой силы президента. Но должен быть серьезный аудит и понимание причин многих неудач в стратегическом виденье, может ли он быть более успешным во второй половине своего иммунитета", - сообщил источник, близкий к Зеленскому.

Напомним, источники РБК-Украина в "Слуге народа" считают, что премьер-министр Алексей Гончарук подаст заявление об отставке. Решение будет принято якобы сегодня вечером на заседании фракции "Слуга народа", на который будет присутствовать и Зеленский.

Отметим, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что президент будет присутствовать на внеочередном заседании Верховной рады 4 марта.

Ранее сообщалось, что Зеленский созывает внеочередное заседание Рады на 4 марта. Внеочередное заседание будет посвященное "кадровым изменениям".

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Новости Украины Владимир ЗеленскийотставкаАлексей Гончарук
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